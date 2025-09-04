Les Valkyries contraintes de se délocaliser pour le début des playoffs ?

C'est l'une des belles histoires de la saison WNBA. Pour leur première saison, les Valkyries de Golden State sont en passe de réussir un sacré exploit : atteindre les playoffs, la juste récompense d'une équipe bien née et d'un engouement déjà conséquent. Problème, le « Ballhalla », surnom du Chase Center quand l'équipe locale y joue, va sans doute devoir trouver temporairement une nouvelle adresse, pile pour le premier tour de la phase finale.

La salle également occupée par les Warriors va accueillir la Laver Cup, prestigieuse épreuve de tennis qui voit s'affronter l'Europe au reste du monde sur plusieurs jours à la manière de la Ryder Cup en golf.

La Laver Cup a lieu du 19 au 21 septembre prochain… Soit deux ou trois jours après le match que disputeraient les Valkyries lors du premier tour des playoffs si le classement reste en l'état. Le premier tour des playoffs WNBA ayant désormais lieu dans un format 1-1-1 avec le Game 2 sur le parquet de l'équipe la moins bien classée, Golden State (actuellement 6e) devrait jouer à domicile le 16 ou 17 septembre prochain ce match couperet.

Les installations requises pour transformer le Chase Center d'une configuration basket à une configuration tennis, et une journée d'entraînement avant le début de la Laver Cup devraient contraindre les Valkyries à trouver une solution de repli, comme la franchise californienne a dû finir par l'admettre.

Un retour à l'Oracle Arena ?

« À cause de la tenue de la Laver Cup, un tournoi international de tennis, au Chase Center, qui avait été réservé avant l'acquisition de la franchise des Valkyries par Golden State, nous sommes en pleine recherche d'une possible salle si les Valkyries devaient réaliser un parcours historique en playoffs pour leur saison inaugurale » a expliqué la franchise dans un communiqué adressé au San Francisco Chronicle.

Plusieurs options se présentent désormais, alors qu'une victoire la nuit prochaine contre la lanterne rouge, Dallas, assurerait pratiquement à l'équipe de la Baie une place dans le Top 8.

La plus évidente serait d'occuper l'ancienne salle des Warriors, l'Oracle Arena, théâtre de nombreux grands moments de basket à Golden State et qui avait aussi servi à plusieurs événements du All-Star Weekend NBA la saison passée. Le SAP Center de San Jose et ses 18 500 places à moins d'une heure de route serait aussi parmi les options. Ces deux enceintes présentent pour avantage d'être en plus disponibles quelle que soit la date de la rencontre. Le Golden 1 Center, traditionnelle salle des Sacramento Kings, pourrait elle aussi convenir mais doit accueillir deux concerts les 17 et 19 septembre et contraindrait les supporters de Golden State à 1h30 de route.

Quoiqu'il arrive, les Valkyries et ses tricolores, Iliana Rupert, Janelle Salaün et Carla Leite, s'apprêtent à vivre une drôle de première.