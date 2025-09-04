Sylvain Francisco « énormément touché » par les milliers de messages racistes reçus

Son panier polémique en fin de match face à la Slovénie aurait dû rester un débat sportif. Malheureusement, pour Sylvain Francisco, il s'est transformé en une campagne de harcèlement raciste sur les réseaux sociaux…

« Je ne pensais pas mais voilà… Ça m’a énormément touché, je pense que ça a vraiment joué avec mon mental. Je suis humain, ça m’a atteint. La plupart du temps, tu ne penses pas que ça va te toucher mais si. J’essaye de passer à autre chose car le plus important est de gagner ces matchs et je sais que les gars ont besoin de moi » lâche-t-il.

Dans la foulée de ses 32 points face à la Slovénie, Sylvain Francisco a ainsi peiné face à Israël puis la Pologne, cumulant 5 points à 1/13 au tir en deux matchs. Et cet acharnement raciste n'y est pas étranger.

« C’est dur à vivre. J’ai envie de faire les choses bien. J’essaye d’oublier mais ça joue avec mon mood, avec ma concentration, sur les matchs et plein de choses. C’est dur mais j’essaye d’aller de l’avant et de retrouver le niveau où je veux être » explique-t-il, révélant avoir reçu au moins 3 000 DM à caractère raciste sur Instagram.

« Ça reste dans ta tête, ça joue avec ton humeur, ton mood »

« Je ne peux pas compter. J’en ai pris 3 000, facile. Facile. Ils viennent commenter mes anciens posts, il y en a que je ne peux pas enlever car il s’agit de collaborations avec d’autres comptes. J’ai fermé tous mes messages privés. Les 3 000 messages, ils sont tous en DM » détaille encore le meneur de jeu du Zalgiris Kaunas à BeBasket.

Des messages venus « des pays de l’Est, des Américains » mais aussi « de Français ». « Ça reste dans ta tête, ça joue avec ton humeur, ton mood » regrette encore Sylvain Francisco, qui aimerait que la FIBA (qui a simplement publié un communiqué qui ne cite même pas son nom) soit beaucoup plus ferme sur le sujet.

« Oui, c’est passé inaperçu. Je suis une personne qui va parler et qui va parler jusqu’au bout. J’ai eu plusieurs messages, plusieurs personnes qui me soutiennent, et c’est ça qui est bien. Ce genre de choses, il faut en parler, pas uniquement quand ça concerne les personnes célèbres. Ce qui n’est pas logique, c’est le monde dans lequel on vit actuellement. Si tu as un nom (connu), le sujet va plus vite un peu partout. Je verrai ce que je vais faire. Il y a des chances que je porte plainte. Je ne veux pas que ça passe inaperçu, il faut en parler » conclut-il ainsi.