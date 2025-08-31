Sylvain Francisco victime d’attaques racistes sur les réseaux sociaux

Héros du match face à la Slovénie, Sylvain Francisco aurait dû pouvoir profiter de son moment de gloire avec les Bleus, même si son panier controversé lui a valu des critiques.

Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, les critiques se sont transformées en insultes… et attaques racistes. Notamment sur la page Instagram du joueur du Zalgiris Kaunas, qui a publié un message pour réagir.

« Je tiens à préciser que vous pouvez m’insulter ou me détester pour ce que j’ai fait, mais des commentaires racistes ont été formulés, et ils vont à l’encontre des valeurs de ce sport et de cette communauté », a-t-il ainsi publié en réponse. « Recevoir des insultes racistes, être traité de n****, être comparé à un singe ou à un esclave, ce n'est pas seulement une attaque contre moi, mais également contre ma couleur de peau et l'humanité, et je ne resterai pas silencieux à ce sujet. J'attends que cela soit traité de manière appropriée. »

Face au déferlement de haine à l'encontre de son joueur, la FFBB s'est également fendue d'un communiqué.

« La FFBB et l'Équipe de France apportent tout leur soutien à Sylvain Francisco suite aux messages à caractères racistes et aux insultes publiés sur les réseaux sociaux. Des propos intolérables qui vont à l'encontre de toutes les valeurs prônées par le basket et la Fédération » peut-on ainsi lire.

Même soutien de Nicolas Batum, désormais consultant pour TF1. « Certains d’entre vous sont malades, même si vous n’êtes pas d’accord avec une action de basket, le racisme et la haine ne seront jamais acceptables. Après Dennis Schröder, cela… Bravo à Sylvain, super match mon frère. Continue de briller et de nous rendre fiers. »