Kristaps Porzingis s’attend à un vrai combat contre la Lituanie

Auteurs d'un match proche de la perfection, remporté 109-75 face à la République Tchèque, les Lettons ont pu célébrer leur qualification avant l'heure. Les hommes de Luca Banchi ont su rebondir rapidement de leur échec inaugural face à la Turquie (93-73) afin de monter en puissance match après match.

Leader de la sélection lettone avec 17.4 points par match en moyenne depuis le début de la compétition, Kristaps Porzingis (16 points, 7 rebonds, 3 passes décisives en 19 minutes) a affiché sa satisfaction au regard du visage affiché par l'équipe sur ce dernier match et aussi sa progression continue.

« Nous n'avons pas été bons dans le premier match. On a commencé à être mieux dans le second, puis le troisième, et la trajectoire va depuis dans la bonne direction. Et ce dernier match, c'était plus ou moins un « blow out », surtout en deuxième mi-temps. Donc c'était de bonnes sensations, de tranquillement finir le match dans le troisième quart-temps et pouvoir se relâcher » a déclaré le nouvel intérieur des Hawks à l'issue de la rencontre.

« Ils sont durs, ils jouent toujours dur, vous savez les Lituaniens sont comme ça »

Les Lettons vont toute de même arriver avec le plein de confiance après ce match plein. Pour autant, KP ne cédera pas à l'excès de confiance, conscient de l'ampleur de la tâche qui se présente face à la Lituanie en huitième de finale. À ce niveau, et même malgré le forfait du meneur lituanien Rokas Jokubaitis, tout peut arriver.

« Ils sont durs, ils jouent toujours dur, vous savez les Lituaniens sont comme ça » a-t-il ajouté. « Leurs fans sont toujours là, et ils ont du talent. Bien sûr, il va probablement manquer quelques gars, surtout Rokas Jokubaitis. C'est une pièce du puzzle très importante pour eux. Peut-être que ça ne sera pas exactement la même équipe, mais dans ce genre de matchs, n'importe qui peut prendre feu. Donc on va devoir se préparer aussi bien qu'on peut pour les affronter, et s'assurer qu'on ne zappera aucune étape ».

La Lettonie monte donc en puissance, mais elle sait aussi qu'elle peut encore mieux faire. Les marges de progression sont nombreuses, à commencer par Kristaps Porzingis, seulement crédité de 20% d'adresse à 3-points en six tentatives en moyenne sur cinq matchs. Après avoir commencé le tournoi à 0/13, l'intérieur champion NBA avec les Celtics en 2024 a retrouvé ses esprits face au Portugal (5/12) avant de replonger hier face aux Tchèques (1/5). Au-delà de sa performance, l'adresse à 3-points devrait encore faire partie des clés de ce match face à la Lituanie.

À noter enfin que la Lettonie aura l'avantage d'évoluer à domicile, à Riga. L'ultime coup de pouce nécessaire ?

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.