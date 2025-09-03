Achille Polonara, le porte-bonheur à distance de l’Italie

Malgré un début de match catastrophique, sans aucun point marqué en plus de sept minutes, l'Italie a réussi à s'imposer face à l'Espagne. Pour Gianmarco Pozzecco, c'est tout sauf un hasard. En effet, le coach a bien remarqué un point commun entre les trois victoires de son groupe dans cet EuroBasket.

Tout est lié à Achille Polonara, absent de l'équipe pour des raisons médicales. En effet, l'international doit affronter une leucémie myéloïde, après avoir déjà bataillé avec un cancer des testicules.

« Achille Polonara nous manque énormément. Tout le monde sait qu'il est dans un hôpital à Valence. Il n'est pas facile pour nous de penser à lui », raconte le sélectionneur de l'Italie, alors que le joueur avait expliqué en juillet qu'il devait aller en Espagne car « personne en Italie ne propose ce type de traitement ».

Un coup de téléphone avant les matchs

Néanmoins, le vestiaire garde contact avec le joueur. « On l'appelle. Je l'ai appelé avant le match contre la Grèce, une heure avant, pour lui dire que j'allais le rappeler trente minutes avant la rencontre, avec les gars dans le vestiaire. On a appelé, il n'a pas répondu et on a perdu », constate Gianmarco Pozzecco.

Depuis, il a toujours décroché et l'Italie a remporté ses trois matches. Un vrai porte-bonheur.

« Je l'ai eu avant le match contre la Géorgie pour lui dire qu'il devait répondre. Ce qu'il a fait. Pareil contre la Bosnie et encore ce mardi contre l'Espagne. On est à 100% quand il répond au téléphone avant les matches. On peut penser que c'est peut-être une coïncidence, mais ce n'est pas vrai », assure même le technicien.