Le Fever chute à Phoenix et glisse au classement

Déjà qualifié pour les playoffs, le Mercury cherche désormais à avoir le meilleur classement possible en cette fin de saison régulière. À l'inverse, Indiana essaye toujours de valider son billet pour la deuxième partie de la saison. Après son déplacement raté à San Francisco dimanche dernier, le Fever, toujours sans Caitlin Clark et Sophie Cunningham pour ne citer qu’elles, se rendait à Phoenix pour tenter de renouer avec la victoire.

Pour débuter la rencontre, Indiana peut compter sur Kelsey Mitchell (29 points, 4 rebonds, 4 passes), autrice de 15 des 23 points du Fever sur ce premier acte, mais les joueuses de Stephanie White sont menées après dix minutes à cause d’un tir de loin de Sami Whitcomb dans les dernières secondes (25-22).

Lors du deuxième acte, le Mercury continue de faire la course en tête notamment grâce à un bon passage de DeWanna Bonner (19 points, 4 rebonds) qui inscrit deux paniers de suite avec la faute. L’écart atteint même les dix unités après un tir à mi-distance d’Alyssa Thomas (49-39). La star du Mercury trouve ensuite Satou Sabally et sur la possession suivante, cette dernière délivre une passe décisive à Monique Akoa-Makani (3 points, 6 passes, 2 interceptions) qui inscrit ses seuls points de la soirée après un tir derrière l'arc pour donner 15 longueurs d’avance à Phoenix au moment de rejoindre les vestiaires (54-39).

Le Fever qualifie le Liberty en playoffs

Pour voir le Fever revenir dans la partie, il faut attendre le quatrième quart-temps puisque le duo Lexie Hull – Brianna Turner ramène Indiana à six longueurs (73-67). Toutefois, ces efforts sont insuffisants parce que le Mercury crée un nouvel écart pour s’imposer 85-79 derrière le presque triple-double d’Alyssa Thomas qui finit la partie avec 23 points, 9 rebonds et 9 passes décisives.

Avec ce revers, le Fever qualifie le Liberty pour les playoffs, mais glisse surtout au classement. Actuellement huitième avec 21 victoires pour 20 défaites, les coéquipières de Kelsey Mitchell n’ont plus qu’un match d’avance sur les Sparks (19 victoires, 20 défaites) classées neuvièmes qui auront une occasion de se rapprocher un peu plus en cas de victoire face au Dream, ce mercredi.

Pour s’éviter une fin de saison périlleuse, Indiana doit impérativement réussir son déplacement à Chicago samedi prochain.

Du côté du Mercury, les joueuses de Nate Tibbetts possèdent désormais le même bilan (26 victoires, 14 défaites) que les Aces et le Dream et sont toujours en course pour finir deuxième derrière les Lynx.