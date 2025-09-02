Aux Lakers, on attend le Luka Doncic leader de la Slovénie

Si Luka Doncic a encore bluffé son entraîneur récemment, ce n'est pas seulement pour son triple-double historique face à la Belgique, c'est bien plus pour son attitude, son rôle de leader de la sélection slovène. Un comportement également souligné par Greg St. Jean, assistant coach des Lakers.

Ce dernier, qui a déjà côtoyé la star à Dallas, l'accompagne durant cet EuroBasket. Lui aussi remarque que le joueur de la sélection n'est pas totalement le même que celui sur les parquets NBA.

« Avec le maillot de l'équipe nationale, on observe davantage son leadership », explique Greg St. Jean. « C'est quelque chose qu'il va continuer de faire, encore plus, avec les Lakers. Il est fier de ça, il est mature. Il reste une jeune star qui trouve sa voix au niveau du leadership. Les choses changent pour lui. Il était jeune quand ils ont gagné l'EuroBasket en 2017. Aujourd'hui, sa voix compte beaucoup et il sait ce qu'il faut faire. »

Forcément, le contexte est différent entre une saison régulière avec une franchise NBA et une compétition internationale de quelques jours avec son pays.

« Quand on voit ça de près, on voit à quel point il est fier de représenter son pays », confirme l'assistant des Lakers. « Aux États-Unis, on parle souvent des individualités, mais ici, il s'agit uniquement de l'équipe. C'est tout ce qui compte pour lui. Il ne pense qu'à ses coéquipiers, son pays et à la victoire. »

L'idéal, ce serait donc d'avoir ce Luka Doncic avec les Lakers la saison prochaine. « Je vais le mettre au défi et le staff des Lakers aussi », annonce Greg St. Jean. « LeBron James et lui sont de grands leaders et vont faire un excellent travail pour aider l'équipe la saison à venir. »

