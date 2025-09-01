Luka Doncic a encore bluffé son coach

Même s'il a (encore) été maladroit, avec son 9/23 au shoot, Luka Doncic a marqué les esprits dans la victoire de la Slovénie face à la Belgique. Comment ? Avec sa ligne de statistiques : 26 points, 11 passes et 10 rebonds. Un triple-double qui est une rareté dans un EuroBasket.

Le Slovène n'est que le cinquième joueur de l'histoire de la compétition à réussir une pareille performance, après Stojan Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995), Rares Andrei Mandache (2017) et Mateusz Ponitka (2022).

« C'est simplement ce que Luka fait », résume et admire son sélectionneur Aleksander Sekulic. « Je n'ai remarqué qu'à la fin de la rencontre qu'il avait réussi un triple-double mais, plus que ça, je suis impressionné par son approche. On savait qu'on était la meilleure équipe sur le parquet, avec de meilleures individualités que notre adversaire. Il n'a jamais sous-estimé personne et fut totalement concentré, de la première à la dernière seconde. Cela montre sa grandeur, et pas seulement les chiffres, concernant son état d'esprit et son attitude. »

C'est-à-dire ? « Le plus évident quand on parle de Doncic, c'est qu'il est extrêmement positif et motivé », poursuit le coach de la Slovénie. « Il encourage constamment ses coéquipiers, même dans les mauvais moments, même quand des erreurs sont commises. C'est ça qui fait qu'il est à part, que l'équipe est meilleure. »

Après trois matches dans cet EuroBasket, Luka Doncic tourne à 33 points, 9.7 passes, 7.3 rebonds et 3.3 interceptions de moyenne ! « Il se fiche de ses stats, il ne veut pas se mettre dans la lumière », estime Aleksander Sekulic. « Il veut être le leader d'une équipe qui gagne, pas seulement un joueur qui court après les records. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.