Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce chute face à la Bosnie-Herzégovine

Plus facile à arrêter en FIBA ou pas, Giannis Antetokounmpo manque terriblement à la Grèce lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Nouvelle démonstration dans cet EuroBasket 2025 face à la Bosnie-Herzégovine, qui a profité de l'absence du « Greek Freak » pour s'imposer (80-77) face à la sélection de Vassilis Spanoulis.

C'est pourtant la Grèce qui prend le meilleur départ, en pointant à +13 (34-21) au début du deuxième quart-temps. Le sélectionneur bosnien Aziz Bekir demande alors un temps-mort et son équipe va alors répondre par un terrible 18-0 qui va totalement changer la dynamique du match !

La Bosnie-Herzégovine passe devant et ne lâchera plus jamais son avantage. Sans Giannis Antetokounmpo pour apporter ses points sur jeu rapide, la Grèce se retrouve à devoir jouer beaucoup plus sur jeu placé, et ça ne lui a pas réussi, avec énormément de pertes de balle (17) et des transmissions normalement faciles ratées.

Une victoire surtout symbolique ?

De quoi permettre à la Bosnie-Herzégovine de courir et de prendre 14 points d'avance au début du quatrième quart-temps (66-52). C'est cette fois un temps-mort de Vassilis Spanoulis, qui a beaucoup fulminé le long de sa ligne de touche, qui va réveiller la Grèce. Kostas Sloukas (15 points, 8 passes) et ses coéquipiers vont ainsi se rapprocher, pour revenir à cinq points (74-69) dans les deux dernières minutes. Mais grâce notamment à un Jusuf Nurkic (18 points, 10 rebonds) longtemps gêné par les fautes, et qui n'a pas démarré la deuxième mi-temps, la sélection bosnienne a finalement réussi à encaisser l'ultime choc de la Grèce.

Bouillants, les nombreux supporters de la Bosnie-Herzégovine présents à Chypre pouvaient célébrer, même si ce succès ne change pas grand-chose au classement. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la Grèce peut toujours valider sa première place dans ce Groupe C en cas de succès face à l'Espagne, lors de son dernier match.

De son côté, la Bosnie-Herzégovine jouera sans doute sa qualification pour la phase finale de cet Euro lors de son dernier match face à la Géorgie, même si cette dernière doit d'abord battre Chypre.