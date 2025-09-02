Giannis Antetokounmpo plus « facile » à arrêter en FIBA qu’en NBA ?

Avec 29 points de moyenne après deux matches (contre l'Italie et la Géorgie) en seulement 27 minutes et à 74% de réussite au shoot, Giannis Antetokounmpo est au rendez-vous de l'EuroBasket comme d'autres superstars, Luka Doncic ou Nikola Jokic par exemple.

La Bosnie-Herzégovine, qui affronte la Grèce ce mardi à 14h, est donc prévenue. « Bien sûr qu'il faut ralentir Giannis. Il faut construire un mur face à lui », indique Jusuf Nurkic.

Le pivot ajoute qu'il faut également « contenir les autres joueurs ». « Quand on construit un mur, on doit tout de même protéger la ligne à 3-pts. Ce sera la clé. La première chose à faire, c'est de le ralentir en contre-attaque et le forcer à prendre des shoots extérieurs. »

Plus facile ou non, Giannis va faire du Giannis

En somme, c'est la même mission qu'en NBA, non ? « C'est différent car il joue plus au poste de pivot et doit défendre aussi », tempère Jusuf Nurkic. « C'est différent aussi car en NBA, il a plus d'espace, avec des shooteurs comme Brook Lopez. Il est quasiment impossible à arrêter. Le jeu n'est pas le même, avec l'absence des trois secondes en défense et plus de monde dans la raquette. »

Mieux vaut donc croiser le Grec dans une compétition internationale qu'en NBA. « Le jeu FIBA rend les choses un peu plus faciles car le spacing en NBA est bien meilleur », résume ainsi le nouveau pivot du Jazz. Une mission plus aisée en FIBA, mais toujours aussi compliquée néanmoins.

« Il va marquer ses points de toute façon. Le plus important, c'est de penser à ce que les autres vont faire plutôt qu'à la performance de Giannis. Il va faire ce qu'il sait faire et inscrire des points. On ne peut pas l’empêcher d'aller dans la raquette, mais on peut contrôler ce que les autres vont faire et combien de shoots vont-ils prendre », conclut la star de la Bosnie.