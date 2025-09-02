Hall Of Fame : Jim Boeheim défend le leadership de Carmelo Anthony

Ce weekend aura lieu l'édition 2025 du Hall Of Fame de Springfield avec les entrées, en autres, de Dwight Howard, Maya Moore, Sue Bird et Carmelo Anthony. Champion NCAA et triple champion olympique, “Melo” sera la tête d'affiche de cette promotion, et il sera accompagné d'Allen Iverson et Dwyane Wade sur scène.

Dans la salle, il y aura quelques-uns de ses anciens coaches, dont Jim Boeheim, qui l'entraînait à Syracuse en 2003, mais aussi ancien assistant avec Team USA.

JimBoeheim est très bien placé pour évoquer la carrière de son ancien leader à l'université, et il répond notamment à ceux qui lui reprochaient son manque de leadership, comme George Karl ou Phil Jackson…

« Eh bien, ce que je pense de la NBA, c’est qu’il a rendu chaque équipe dans laquelle il a joué meilleure qu’elle ne l’était, estime-t-il. Que ce soit à Denver ou aux Knicks, il les a améliorées. À Denver, ils ont dû affronter les Lakers et les Spurs. Ils n’ont pas pu y arriver, mais il a rendu l’équipe meilleure. Parfois, en tant que joueur, c’est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas transformer une équipe en championne NBA à toi tout seul. Il faut beaucoup d'éléments pour ça. Pendant son passage à Denver, il y avait de grandes équipes comme les Lakers et les Spurs. Il les a rendus meilleurs, et en tant que joueur, c’est tout ce que tu peux faire. »

Et lorsqu'il n'était pas la première option d'une équipe, comme en sélection, Carmelo Anthony était une arme létale que ce soit comme titulaire ou en sortie de banc. C'est tout simplement le troisième meilleur scoreur de l'histoire des Etats-Unis dans les compétitions FIBA.

« C’était un si bon scoreur que peu importe qu’il débute le match ou qu’il sorte du banc. Il était entré en jeu et avait marqué 10 ou 11 tirs à 3-points dans un seul match, se souvient Jim Boeheim, qui fait référence au show face au Nigeria. C’est un grand joueur sur le plan international. Kevin Durant et Carmelo font partie des meilleurs joueurs internationaux parce qu’ils sont grands et qu’ils savent tirer à 3-points. Ces gars-là sont très difficiles à défendre. C’est pour cela qu’ils figurent parmi les meilleurs scoreurs de l’histoire du basketball olympique. Ils pouvaient rentrer des tirs à 3-points, aller au panier et y faire la différence. Mais qu’il commence ou qu’il sorte du banc, il adorait être dans l’équipe olympique. Nous avions de grandes équipes avec une super cohésion. Tout le monde s’entendait bien. Ils étaient amis sur et en dehors du terrain. C’était vraiment une expérience formidable de travailler avec ces gars-là. Carmelo s’intégrait parfaitement, comme il le ferait n’importe où. »