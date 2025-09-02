Matchs
Novak Djokovic en soutien de Bogdan Bogdanovic

En apprenant la blessure de Bogdan Bogdanovic lors de l'EuroBasket, Novak Djokovic lui a donné quelques conseils pour l'aider à récupérer. Mais ça ne suffira pas.

Novak Djokovic et Bogdan BogdanovicLa blessure de Bogdan Bogdanovic, et son forfait pour le reste de l'EuroBasket, est un coup dur pour la Serbie, et ses fans. Et parmi eux, il y a un certain Novak Djokovic

« Je l'ai contacté dès que j'ai vu la blessure. Il m'a dit qu'il pensait que tout irait bien et que ce n'était rien de grave, mais nous avons ensuite compris qu'il ne pourrait pas jouer », a ainsi expliqué le tennisman.

Proche des basketteurs de son pays, et en particulier de l'arrière, Novak Djokovic a d'ailleurs essayé de le conseiller.

« Je l'ai rappelé et il m'a dit que c'était malheureusement grave. Je lui ai donné quelques conseils pour qu'il récupère plus vite, mais cela ne suffira pas cette fois » continue-t-il ainsi. « C'est probablement le joueur que j'aime le plus dans notre sélection, nous avons une belle amitié. C'est le capitaine, nous l'aimons tous, nous le soutenons, lui et toute l'équipe. Le connaissant, il est probablement très frustré de ne pas pouvoir être sur le terrain ».

Sans doute, d'autant qu'il a déjà dû quitter la sélection et rentrer aux Etats-Unis afin de se soigner.

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8
2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1
2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1
2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.2 1.1 1.2 0.3 16.4
2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1
2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0
2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9
2024-25 * All Teams 54 25 42.7 36.3 87.9 0.4 2.5 2.9 2.7 2.4 0.8 1.4 0.2 10.8
2024-25 * LAC 30 25 47.4 42.7 87.5 0.4 2.7 3.1 3.2 2.3 0.7 1.2 0.2 11.4
2024-25 * ATL 24 25 37.1 30.1 88.2 0.5 2.2 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
