Napheesa Collier remporte largement son duel face à Paige Bueckers

Déplacement dans le Minnesota plus que compliqué pour les Wings de Paige Bueckers puisque la franchise texane est toujours amputée de sept joueuses dont Arike Ogunbowale et Li Yueru. Pourtant, dans le premier acte, Dallas joue à armes égales avec les Lynx et n’est menée que de deux points au terme des dix premières minutes, à cause d’une perte de balle de Paige Bueckers qui a donné lieu à une contre-attaque de Courtney Williams (23-21).

Si les Wings prennent un premier éclat après un panier à 3-points de DiJonai Carrington et se retrouvent menées de sept points, Paige Bueckers (17 points, 2 rebonds) se charge de ramener les deux équipes à égalité avec un panier dans la raquette (32-32).

Cependant, Minnesota remet un coup d’accélérateur avec un 12-2 conclu par un tir de loin de Napheesa Collier (25 points, 3 rebonds). Malgré un ultime panier avec la faute de Paige Bueckers à la toute fin de la première période, Dallas rejoint les vestiaires avec sept points de retard (48-41).

Une deuxième mi-temps à sens unique

Après la pause, Napheesa Collier continue son chantier dans la défense des Wings. Elle commence à s’exprimer à l’intérieur puis au milieu de ce troisième quart-temps, elle se montre derrière l’arc avec son quatrième tir à 3-points de la soirée en autant de tentatives (63-55). Dans la foulée, Natisha Hiedeman (20 points, 10 passes) enchaîne avec une flèche à longue distance avant d’inscrire deux nouveaux paniers juste avant le début du quatrième quart-temps (71-59).

Un dernier acte à sens unique où les Lynx prennent rapidement vingt points d’avance et Natisha Hiedeman alourdit la mise en fin de rencontre avec un nouveau tir de loin.

Sans aucune surprise, les Lynx s’imposent largement 96 à 71 pour remporter leur 32e match de la saison. C’est la quatrième équipe dans toute l’histoire de la WNBA à remporter autant de matchs sur une saison à égalité avec le Liberty (2023 et 2024) et juste derrière les Aces qui avaient remporté 34 matchs lors de la saison 2023. Un record que Minnesota pourrait battre puisqu’il reste quatre matchs à jouer aux coéquipières de Napheesa Collier qui affronteront successivement les Aces, les Valkyries, le Fever avant de finir la saison avec un duel face à Golden State.

Du côté des Wings, les joueuses de Chris Koclanes essuient leur 32e revers de la saison, ce qui les assure d’avoir le pire bilan à la fin de la régulière. Ainsi, Dallas aura les meilleures chances de récupérer le premier choix de la prochaine Draft lors de la future “lottery”.