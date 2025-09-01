La Lituanie résiste au retour de la Finlande pour se hisser en huitièmes de finale

Très bonne opération de la Lituanie, qui a contrôlé Lauri Markkanen (19 points à 6/17 au tir, 11 rebonds et 6 passes) pour venir à bout de la Finlande (81-78) malgré la tentative furieuse de comeback des Loups finlandais.

Face à une équipe de Finlande qui joue vite et au large, Rimas Kurtinaitis s'était ainsi adapté en laissant Jonas Valanciunas sur le banc, et en ne l'utilisant finalement que 14 minutes.

Une stratégie qui a fonctionné, Lauri Markkanen n'ayant pas l'impact des trois matchs précédents. La Lituanie passait ainsi à +15 dans le troisième quart-temps, mais la Finlande a tout tenté pour réaliser le hold-up.

Ce ne fut toutefois jamais vraiment réaliste, même s'il n'y a finalement qu'une possession d'écart (81-78) à la fin.

Un croisement compliqué à venir pour la Finlande ?

Avec le même bilan de trois victoires pour une défaite, la Lituanie et la Finlande sont toutes les deux qualifiées pour les huitièmes de finale, sauf que la Lituanie joue la Suède pour le dernier match, quand la Finlande affronte l'Allemagne. Impressionnante, la Mannschaft se dirige donc tout droit vers la première place du groupe, alors que la Lituanie a pris une grosse option pour la deuxième place, et que la Finlande risque bien de finir troisième.

Une mauvaise opération car cela fait croiser avec le deuxième du Groupe A, donc la Turquie ou la Serbie…

Seule mauvaise nouvelle pour la Lituanie : la sortie sur blessure de Rokas Jokubaitis (16 points, 9 passes), le chef d'orchestre de la sélection balte ayant visiblement été touché au genou.