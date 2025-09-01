Télévision : encore 500 000 téléspectateurs présents devant France – Israël

Les matchs se suivent, et l'audimat reste très positif pour le groupe TF1, qui diffuse à partir de cette année les rencontres de l’Équipe de France, lors de l'EuroBasket 2025. Car après 300 000 téléspectateurs de moyenne lors du match d'ouverture face à la Belgique, puis 500 000 lors de la victoire face à la Slovénie, le match face à Israël, ce dimanche à partir de 17h00, a aussi attiré 500 000 personnes devant leur petit écran.

Certes, le pic à 700 000 téléspectateurs était moins fort que pour la Slovénie (900 000) mais le scénario de la fin de la rencontre était moins palpitant, les Bleus ayant lâché dans les dernières minutes de la partie.

La rencontre a en tout cas permis à TMC d'être leader sur la TNT au moment de la diffusion du match, avec toujours de bons scores sur les premières tranches d'âge, notamment 9% de parts d'audience chez les 25-49 ans.