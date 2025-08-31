NBA
Télévision : un pic à 900 000 téléspectateurs en fin de match face à la Slovénie

Avec 500 000 téléspectateurs de moyenne, et un pic à 900 000 téléspectateurs durant la fin de match, la rencontre des Bleus face à la Slovénie a attiré du monde sur TMC.

L'Equipe de FranceLe groupe TF1 se félicite d'avoir acheté les droits de diffusion de l'Equipe de France, pour cet EuroBasket 2025.

Car après le bon score (300 000 téléspectateurs) du match d'ouverture face à la Belgique, la rencontre face à la Slovénie a logiquement fait mieux. Toujours diffusé en clair sur TMC, le duel face à Luka Doncic a ainsi été suivi par 500 000 téléspectateurs de moyenne, avec un pic à 900 000 téléspectateurs en fin de match !

Comme face à la Belgique, l'audience est notamment excellente sur les premières tranches d'âge, avec 12% de parts d'audience chez les 15-34 ans, mais également 13% de parts d'audience chez les 25-49 ans.

De quoi faire de TMC la deuxième chaîne nationale, et la première sur la TNT, sur la page horaire du match.

Par Dimitri Kucharczyk
