Audiences TV : France – Belgique, leader sur la TNT

Avec 300 000 téléspectateurs sur TMC, la rencontre France – Belgique a permis au groupe TF1 d'arriver en tête des audiences sur la TNT sur cette tranche horaire. De quoi ravir le groupe qui a récupéré les droits des rencontres de l'Equipe de France jusqu'en 2029.

Dans son communiqué, la chaîne se félicite d'atteindre les 9% de parts de marché sur la cible des hommes âgés de 25 à 49 ans, et même 13% sur la tranche 15 à 34 ans, hommes et femmes confondus. Malgré le scénario du match et le CV modeste de l'adversaire des Bleus, TMC était la 2e chaine nationale sur ces deux cibles.

Il sera intéressant de surveiller les audiences de la deuxième rencontre programmée samedi, toujours à 17h, avec un superbe France – Slovénie.