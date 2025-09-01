Klay Thompson pourrait rejoindre la BIG3 après sa carrière

Quelques jours après la fin de la huitième édition, remportée par l'équipe de Miami the 305 de Michael Beasley et Mario Chalmers, la BIG3 fait encore l'actualité, avec un possible futur joueur pour venir renforcer cette ligue de 3×3 lancée par Ice Cube.
Dans un entretien avec l'ancien joueur des Lakers, Michael Cooper, Klay Thompson a confirmé qu'il aimerait en faire partie. « Totalement », répond l'arrière des Mavericks sur son envie de rejoindre cette ligue. « Surtout avec ce panier à 4-pts qui m'excite. »
Le quadruple champion NBA a 35 ans, donc quelques années encore devant lui avant de prendre sa retraite et de basculer en BIG3. Néanmoins, d'ici là, il voudrait qu'elle gagne en popularité.
« Je veux que la BIG3 soit internationale. Ce serait fun de faire ça à l'étranger, de faire une petite tournée. J'adorerais ça. En Asie par exemple », poursuit Klay Thompson. « Qu'on le veuille ou non, le basket 3×3 est davantage joué dans le monde que le 5×5. L'opportunité de grandir pour cette ligue est incroyable. Un grand bravo à Ice Cube pour cette folle ligue, c'est génial. »
|Klay Thompson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|GOS
|66
|24
|44.3
|41.4
|86.8
|0.4
|2.1
|2.4
|2.0
|2.3
|0.7
|1.6
|0.3
|12.5
|2012-13
|GOS
|82
|36
|42.2
|40.1
|84.1
|0.4
|3.3
|3.7
|2.2
|2.9
|1.0
|1.9
|0.5
|16.6
|2013-14
|GOS
|81
|35
|44.4
|41.7
|79.5
|0.5
|2.6
|3.1
|2.2
|2.9
|0.9
|1.7
|0.5
|18.4
|2014-15 ☆
|GOS
|77
|32
|46.3
|43.9
|87.9
|0.4
|2.9
|3.2
|2.9
|1.6
|1.1
|1.9
|0.8
|21.7
|2015-16 ☆
|GOS
|80
|33
|47.0
|42.5
|87.3
|0.4
|3.4
|3.8
|2.1
|1.9
|0.8
|1.7
|0.6
|22.1
|2016-17 ☆
|GOS
|78
|34
|46.8
|41.4
|85.3
|0.6
|3.0
|3.7
|2.1
|1.8
|0.8
|1.6
|0.5
|22.3
|2017-18 ☆
|GOS
|73
|34
|48.8
|44.0
|83.7
|0.4
|3.4
|3.8
|2.5
|1.6
|0.8
|1.8
|0.5
|20.0
|2018-19 ☆
|GOS
|78
|34
|46.7
|40.2
|81.6
|0.5
|3.4
|3.8
|2.4
|2.0
|1.1
|1.5
|0.6
|21.5
|2021-22
|GOS
|32
|29
|42.9
|38.5
|90.2
|0.5
|3.4
|3.9
|2.8
|1.7
|0.5
|1.3
|0.5
|20.4
|2022-23
|GOS
|69
|33
|43.6
|41.2
|87.9
|0.6
|3.6
|4.1
|2.4
|1.9
|0.7
|1.8
|0.4
|21.9
|2023-24
|GOS
|77
|30
|43.2
|38.7
|92.7
|0.5
|2.8
|3.3
|2.3
|1.6
|0.6
|1.5
|0.5
|17.9
|2024-25
|DAL
|72
|27
|41.2
|39.1
|90.5
|0.6
|2.8
|3.4
|2.0
|1.1
|0.7
|1.2
|0.4
|14.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.