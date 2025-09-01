Klay Thompson pourrait rejoindre la BIG3 après sa carrière

Quelques jours après la fin de la huitième édition, remportée par l'équipe de Miami the 305 de Michael Beasley et Mario Chalmers, la BIG3 fait encore l'actualité, avec un possible futur joueur pour venir renforcer cette ligue de 3×3 lancée par Ice Cube.

Dans un entretien avec l'ancien joueur des Lakers, Michael Cooper, Klay Thompson a confirmé qu'il aimerait en faire partie. « Totalement », répond l'arrière des Mavericks sur son envie de rejoindre cette ligue. « Surtout avec ce panier à 4-pts qui m'excite. »

Le quadruple champion NBA a 35 ans, donc quelques années encore devant lui avant de prendre sa retraite et de basculer en BIG3. Néanmoins, d'ici là, il voudrait qu'elle gagne en popularité.

« Je veux que la BIG3 soit internationale. Ce serait fun de faire ça à l'étranger, de faire une petite tournée. J'adorerais ça. En Asie par exemple », poursuit Klay Thompson. « Qu'on le veuille ou non, le basket 3×3 est davantage joué dans le monde que le 5×5. L'opportunité de grandir pour cette ligue est incroyable. Un grand bravo à Ice Cube pour cette folle ligue, c'est génial. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 ☆ GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 ☆ GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 ☆ GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 ☆ GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 ☆ GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.