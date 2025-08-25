Mario Chalmers également clutch dans la BIG3

Lancée en 2017 par Ice Cube, la BIG3 organisait cet été sa 8e édition. Et la finale de cette ligue de 3×3 s'est jouée hier soir, entre les Miami the 305 et les Chicago Triplets.

Emmenés par Michael Beasley (25 points, 12 rebonds), c'est Miami qui s'est imposé (52-48) grâce à un 3-points clutch de Mario Chalmers (5 points, 3 passes), pourtant très discret jusque-là…

Mais le meneur de jeu de 39 ans a l'habitude de mettre les tirs qui font gagner. En 2008, il avait ainsi planté le tir de la gagne lors de la finale de la March Madness, face aux Memphis Tigers de Derrick Rose. Un tir décisif qui avait offert le titre universitaire à Kansas, et qui lui avait permis d'être nommé Most Outstanding Player.

En NBA, il a aussi connu quelques séquences décisives, notamment lors du Game 4 des Finals 2012 avec le Heat.

C'est en tout cas une ligne de plus dans son palmarès, alors qu'il a donc gagné à tous les niveaux, que ce soit au lycée, à l'université, en NBA et donc maintenant dans la BIG3.

En plus de Michael Beasley, il va pouvoir fêter ce titre avec Lance Stephenson (14 points, 9 rebonds), Sean Williams (6 points, 9 rebonds) et Reggie Evans (2 points, 4 rebonds).