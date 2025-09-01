Seize ans après, le Brésil retrouve son trône sur l’Amérique

En 2022, l'Argentine avait remporté l'AmeriCup en battant le Brésil de deux petits points (75-73). Trois ans plus tard, les Brésiliens ont réussi à prendre leur revanche, mais sur un score bien moins important (55-47). Jamais un champion des Amériques n'avait d'ailleurs aussi peu marqué…

C'est donc en défense que le Brésil a fait la différence, en volant 9 ballons, en contrant 7 shoots. Ainsi, Yago Santos et ses coéquipiers ont dominé leur adversaire en contre-attaque. Les Argentins ont été privés de points faciles, avec seulement deux lancers-francs !

Les remplaçants du Brésil ont fait la différence en dernier quart-temps avec un 10-2. Les Argentins ont alors répondu avec un 7-0 mais un shoot primé de Vitor Benite, à moins de deux minutes du terme, a permis aux hommes de Aleksandar Petrovic de valider leur succès.

« Notre défense a été exceptionnelle. J'ai toujours dit à notre équipe qu'une attaque peut permettre de gagner un match, mais que pour gagner un titre, il faut défendre », résume le sélectionneur des nouveaux champions.

« Pour moi, on était déjà champion depuis le match précédent », ajoute Yago Santos, 14 points dans cette finale et MVP de la compétition, en référence à la victoire face à Team USA. « Peu importe comment les choses allaient tourner, je ne nous voyais pas perdre après ce qu'on avait réussi la veille et vu notre jeu. »