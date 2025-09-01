Matchs
Seize ans après, le Brésil retrouve son trône sur l’Amérique

AmeriCup – Battus en 2022 par les Argentins, les Brésiliens tiennent leur revanche et remportent la compétition pour la première fois depuis 2009.

En 2022, l'Argentine avait remporté l'AmeriCup en battant le Brésil de deux petits points (75-73). Trois ans plus tard, les Brésiliens ont réussi à prendre leur revanche, mais sur un score bien moins important (55-47). Jamais un champion des Amériques n'avait d'ailleurs aussi peu marqué…

C'est donc en défense que le Brésil a fait la différence, en volant 9 ballons, en contrant 7 shoots. Ainsi, Yago Santos et ses coéquipiers ont dominé leur adversaire en contre-attaque. Les Argentins ont été privés de points faciles, avec seulement deux lancers-francs !

Les remplaçants du Brésil ont fait la différence en dernier quart-temps avec un 10-2. Les Argentins ont alors répondu avec un 7-0 mais un shoot primé de Vitor Benite, à moins de deux minutes du terme, a permis aux hommes de Aleksandar Petrovic de valider leur succès.

« Notre défense a été exceptionnelle. J'ai toujours dit à notre équipe qu'une attaque peut permettre de gagner un match, mais que pour gagner un titre, il faut défendre », résume le sélectionneur des nouveaux champions.

« Pour moi, on était déjà champion depuis le match précédent », ajoute Yago Santos, 14 points dans cette finale et MVP de la compétition, en référence à la victoire face à Team USA. « Peu importe comment les choses allaient tourner, je ne nous voyais pas perdre après ce qu'on avait réussi la veille et vu notre jeu. »

Par Jonathan Demay
