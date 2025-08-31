Après un incroyable comeback, le Brésil prive Team USA de finale !

C'est un authentique exploit que le Brésil a signé samedi en demi-finale de l'AmeriCup 2025 ! Au-delà de la performance d'éliminer les Etats-Unis, les Brésiliens ont signé l'un des comeback les plus renversants de l'histoire de la compétition. Menés de 20 points (58-38) en troisième quart-temps, les partenaires de Yago Santos ont réalisé un dernier quart-temps parfait (34-9), ponctué d’un incroyable 31-4 dans les huit dernières minutes, pour s'imposer 92-77 et s’offrir leur septième finale continentale.

Le tournant du match est intervenu après le retour de Bruno Caboclo, sanctionné tôt de quatre fautes et contraint de sortir en troisième période. Alors que les Américains menaient encore 73-61 à huit minutes du terme, il a relancé les siens avec deux contres, un tir primé et deux dunks spectaculaires. Dans la foulée, Yago Santos et Georginho De Paula ont multiplié les pénétrations, avant que Lucas Dias, d'un tir à 10 mètres, et Vitor Benite n'assomment les Américains avec quatre paniers à 3-points dans les deux dernières minutes. En quelques minutes, les Brésiliens signent un 18-0 pour passer de -10 à +8. Les Américains sont KO à l'image de Langston Galloway (22 points).

L'étincelle Caboclo

« On a prouvé que nous avions une vraie force mentale. Parce que jouer contre les États-Unis et être menés d’environ 15 points, c’était vraiment difficile à ce moment-là du match, » témoigne Vitor Benite. « Je pense que l’aspect psychologique, c’est ce dont je suis le plus fier avec cette équipe. C’est un jeune groupe capable de gagner dans les moments compliqués. »

Côté Brésil, Yago Santos a été immense avec 25 points et 12 passes, tandis que Bruno Caboclo (20 points, 9 rebonds) a été héroïque avec ses quatre fautes. L'ancien intérieur des Raptors plante 11 points dans le dernier quart-temps.

À ses côtés, Lucas Dias signe un gros double-double (18 points, 13 rebonds). Javonte Smart (13 points) et Jerian Grant (11 points) sont les seuls à surnager avec Galloway.

Argentine – Brésil en finale

« C'est très, très difficile d’analyser tout ça, » reconnaît le capitaine des Etats-Unis. « Ils ont fait un énorme quatrième quart-temps. Nous, en tant qu’équipe, nous sommes vraiment frustrés. Prendre une telle avance et ensuite lâcher prise comme ça, c’est très décevant. »

Avec ce succès, le Brésil signe sa quatrième victoire en 11 confrontations de l’AmeriCup face aux États-Unis et jouera dimanche une deuxième finale consécutive, visant une cinquième couronne. Ce sera face à l'Argentine, vainqueur 83-73 du Canada. Les Américains se consoleront avec le match pour la troisième place face à leurs voisins.