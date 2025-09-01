Grâce à Giannis Antetokounmpo, la Grèce se met à rêver en grand

Samedi, il avait été mis au repos contre Chypre. Non pas à cause d'une blessure, mais simplement pour être à 100% pour le « back-to-back » contre la Géorgie. Dimanche, Giannis Antetokounmpo a donc repris et il n'a pas manqué de cartonner, comme à son habitude : 27 points et 8 rebonds en 25 minutes, à 9/11 au shoot et 8/13 aux lancers-francs.

De quoi propulser « sa » Grèce vers une troisième victoire en trois matchs dans cet Euro 2025. En plus de s'attirer les éloges de ceux qui l'entourent en sélection.

« Le basket, c'est simple. Mais que dire de Giannis… Il est puissant et, quand il fonce vers toi, c'est comme si un train arrivait droit sur toi. Il attire trois défenseurs et il rend les choses simples pour les autres » savoure par exemple Tyler Dorsey, l'un de ceux qui profitent le plus de toute l'attention que génère le « Greek Freak » chez les défenses adverses.

Forcément, avec un tel joueur dans son effectif, pour mener un groupe déjà solide, la Grèce s'impose de plus en plus comme l'un des prétendants à la couronne européenne. Ou devrait-on dire au podium pour commencer, puisqu'elle n'en a plus connu sur la scène internationale depuis maintenant… 16 ans (bronze à l'Euro 2009).

« Quand j'ai construit cette équipe, j'avais en tête la manière dont on voulait jouer et les joueurs qui entoureraient Giannis » assume de son côté Vassilis Spanoulis, le sélectionneur. « Nous avons des shooteurs, des créateurs, des défenseurs, des rebondeurs et des joueurs athlétiques. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça en place, ensemble. »

La Grèce, de Galis à Giannis

Actuellement sur une série de 8 matchs d'affilée avec au moins 25 points marqués à l'Euro (en comptant celui de 2022), Giannis Antetokounmpo détient déjà la deuxième plus longue de l'histoire du tournoi. Devant lui ? Le grand Nikos Galis, qui en avait lui réussi 19 (!) dans les années 1980.

Évidemment, c'était également sous les couleurs de la Grèce et cela a valu aux journalistes d'interroger Vassilis Spanoulis pour qu'il se prête au jeu des comparaisons entre les deux hommes.

« Je ne peux pas comparer : tout le monde en Grèce a commencé à jouer au basket grâce à Galis et grâce à toute cette grande génération… Les Galis, Giannakis, Fasoulas, Christodoulou et puis tous les autres… » se remémore l'actuel sélectionneur grec. « Maintenant, c'est une génération différente. Puis il y a aussi eu notre génération avant ça, quand nous avons remporté les trois médailles en cinq ans. Là on essaie de construire une nouvelle génération. »

Plutôt que de comparer les joueurs et surtout les époques, Vassilis Spanoulis préfère donc se réjouir de ce qu'il voit chez Giannis Antetokounmpo, leader exemplaire de la Grèce des années 2020.

« Chaque génération est différente, mais je me sens déjà privilégié et reconnaissant de voir que Giannis possède cet état d'esprit, qu'il veuille être ici et qu'il aime cette équipe. C'est quelqu'un de très humble, il adore ses coéquipiers et il aime jouer pour son pays » apprécie celui qui est également l'entraîneur de Monaco.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.