Sergio Scariolo s’en prend aux horaires des tests antidopage

En back-to-back, l'Espagne a décroché samedi soir sa première victoire dans l'EuroBasket face à la Bosnie-Herzégovine, et dimanche, les joueurs de Sergio Scariolo enchaînent à 17h15 avec une rencontre face à Chypre, le pays hôte. Toutes les équipes jouent deux matches en deux jours, mais le coach italien n'a pas du tout apprécié que la FIBA colle en pleine nuit un test antidopage à l'un de ses joueurs.

« Ne faites plus jamais passer de contrôle antidopage à une équipe qui vient de jouer à minuit, et qui est en back-to-back. C’est extrêmement irrespectueux » a-t-il lancé aux instances, tandis que son meneur Mario Saint-Supery était convoqué pour le contrôle.

La rencontre face à la Bosnie s’est terminée vers 23h30, et le joueur espagnol a dû rester à la salle, tandis que ses coéquipiers rejoignaient leur hôtel. Il n'a rejoint sa chambre que tard dans la nuit… « Vu tous les jours que nous avons pour les effectuer, il n’est pas nécessaire de les faire à des heures aussi folles. J’espère qu’ils en retiendront la leçon parce qu’ils peuvent, clairement, faire mieux que ça. »

Pour le reste, Sergio Scariolo a noté les progrès de sa jeune équipe, qui n'a perdu que 12 ballons et distribué 25 passes pour 30 paniers, dont la moitié à 3-points.

« Nous avons joué un bon basket. Pour nous, il est très important de tirer un grand nombre de paniers à 3-points parce que nous devons bien les sélectionner. Mais pour cela, il est important de pénétrer dans la raquette, de déstabiliser la défense adverse et de libérer nos tireurs », conclut-il.