Le duo Carla Leite – Janelle Salaün envoie les Mystics en vacances

Déplacement à San Francisco plein d’enjeux pour les Mystics puisqu’une défaite éliminait définitivement Washington de la course aux playoffs.

Pourtant, le premier quart-temps est à sens unique puisque les Valkyries mènent rapidement de plus de dix points après un tir de loin de Janelle Salaün (20 points, 6 rebonds) suivie par une flèche derrière l'arc de la joueuse en forme du moment à savoir Veronica Burton (19-8).

Dans la période suivante, c’est au tour de Carla Leite (19 points, 6 passes) de mettre le feu dans la défense des Mystics. Pour commencer, elle dépose Sug Sutton pour s’offrir deux points faciles dans la raquette puis elle trouve Laeticia Amihere qui réussit un tir à mi-distance. Si Sonia Citron tente de maîtriser l’incendie en inscrivant ses trois premiers points de la soirée, Iliana Rupert (7 points, 5 passes) lui répond aussitôt derrière l’arc (26-11).

La situation ne s’arrange pas pour Washington qui n’arrive pas à contenir l’attaque de Golden State à l’image de ce ‘stepback' de Carla Leite sur la tête de Kiki Iriafen. Un panier qui lance un 12-4 en faveur de l’équipe locale qui mène déjà de plus de 30 points à quelques secondes de la mi-temps (51-20).

Les Françaises enterrent Washington

Si les Mystics arrivent à enchaîner quelques paniers dans les premières minutes de la seconde période, cela ne dure pas. Les Valkyries continuent de creuser l’écart au cours d'un troisième acte où les Françaises brillent particulièrement puisque le trio Leite – Salaün – Rupert inscrit 13 des 27 points de Golden State qui mènent de 35 points avant d’entamer le dernier acte grâce à un panier d’Iliana Rupert servie par Kate Martin (78-43).

Sans aucune surprise, les Mystics ne reviennent pas dans la partie et s’inclinent lourdement (99-62) et voient leurs derniers espoirs de playoffs disparaître définitivement.

Côté Valkyries, cette victoire leur permet de creuser un peu plus l’écart avec les Sparks, classées neuvièmes, puisque Golden State (20 victoires, 18 défaites) a désormais 2,5 matchs d’avance sur Los Angeles (17 victoires, 20 défaites).