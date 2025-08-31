Racisme : la FIBA bannit un supporter lituanien de l’EuroBasket

Les années passent mais les problèmes de racisme dans les enceintes sportives perdurent. La journée d'hier l'a encore prouvé alors que Dennis Schröder a dû dénoncer des insultes racistes à son encontre survenues lors du match entre l'Allemagne et la Lituanie à Tampere (Finlande).

La FIBA a toutefois très rapidement réagi. En plus de l'expulsion immédiate de supporters lituaniens de la salle, l'instance mondiale a annoncé avoir banni un supporter jusqu'à la fin de la compétition après l'avoir identifié sur les caméras de surveillance durant l'incident survenu pendant la mi-temps.

« Après un examen immédiat, la sécurité de la salle a identifié l'individu grâce aux images de vidéosurveillance. Cette personne s'est vu interdire l'accès à tous les autres matchs du FIBA EuroBasket 2025 » a-t-elle déclaré via un communiqué. « La FIBA condamne sans équivoque les discours haineux, les comportements discriminatoires et les propos racistes sous toutes leurs formes. La création d'un environnement inclusif, respectueux et sûr pour les joueurs, les équipes et les fans reste une priorité fondamentale de notre sport. »

La FIBA a précisé avoir fourni toutes les images et informations nécessaires aux autorités locales « chargées de l'application de la loi », afin qu'elles puissent enquêter sur cette affaire.

L'instance internationale va également se rapprocher de la délégation lituanienne pour l'informer des suites de cet incident et la soutenir pour prévenir d'éventuels dérapages similaires lors de ses matchs à venir.