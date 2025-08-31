Luka Doncic veut retenir le positif du match face aux Bleus

Une fois la frustration de la fin de match digérée, Luka Doncic est revenu sur le contenu livré par les Slovènes face aux Français. Après le match perdu 105-95 face aux Polonais, le visage affiché par les Slovènes a été bien meilleur, face à une opposition d'un niveau supérieur. Et malgré l'embrouille dans les derniers instants suite au panier inscrit par Sylvain Francisco, c'est d'abord ce que Luka Doncic retiendra, une équipe qui s'est battue et qui reste sur la bonne voie pour essayer d'accrocher une place pour les phases finales.

Après la rencontre, le meneur des Lakers a donc fait en sorte de rester positif. Après tout, rien n'est encore perdu pour la qualification, et c'est encore le plus important.

« L'objectif est de sortir du groupe. Lors des deux matchs joués jusqu'à présent, nous avons donné le maximum, nous nous sommes vraiment donnés à fond. Nous sommes ici pour représenter la Slovénie et essayer de gagner, et nous continuerons à nous battre. Je pense que nous avons prouvé que nous en étions capables. Tous les gars se sont battus, vraiment, et le mérite en revient à tout le monde. Nous gagnons et perdons en équipe. J'ai commis beaucoup d'erreurs aujourd'hui et je sais que je peux faire beaucoup mieux. L'analyse de ce match sera importante et nous devons nous préparer du mieux possible », a-t-il déclaré.

Tirer (rapidement) les leçons de la défaite

La France a su finir plus fort, malgré des problèmes de fautes qui auront pu la faire déjouer. Mais la Slovénie ne doit pas oublier ce qu'elle a fait de bien pour avoir réussi à aborder le dernier quart-temps avec deux points d'avance. À moins de cinq minutes de la fin, les deux nations étaient encore dos à dos.

« Nous nous sommes vraiment battus, nous avons un peu baissé les bras dans les deux ou trois dernières minutes, mais nous avons tout donné. La France n'est vraiment pas un adversaire facile, je l'ai dit aux gars, et nous devons continuer sur cette lancée. Nous nous sommes bien préparés pour ce match, Francisco a shooté à 1/23 lors des matchs de préparation, et là il a maintenant marqué 32 points. Nos adversaires ont une moyenne de 105 points marqués, ce qui est trop. Maintenant, l'important est de continuer à gagner, rien d'autre ne compte », a-t-il ajouté.

Tout Luka Doncic qu'il est, le leader slovène sait aussi qu'il aura besoin de tout un groupe pour aller décrocher une première victoire face à la Belgique aujourd'hui et lancer enfin une dynamique positive avant d'enchaîner par l'Islande, également à sa portée, puis Israël.

« Les gars ont fait du bon travail, tous ceux qui sont entrés sur le terrain ont donné le meilleur. Comme je l'ai dit, la France est une grande équipe, malheureusement nous avons perdu, mais nous devons maintenant tirer les leçons de cette défaite. Je sais que parfois je m'énerve, mais j'essaie d'aider l'équipe. Je fais tout cela avec de bonnes intentions, et personne ne vient avec un mauvais état d'esprit. Nous nous améliorons chaque jour ».

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.