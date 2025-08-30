Tyronn Lue ne comprend pas le renvoi de Tom Thibodeau

Au-delà du corporatisme et de la solidarité entre collègues, Tyronn Lue assure qu'il n'a toujours pas compris pourquoi les Knicks avaient viré Tom Thibodeau après la défaite en finale de conférence.

« Aurait-il dû être viré ? Bien sûr que non ! », lance le coach des Clippers, dans le podcast Club Shay Shay. « C’était la première fois qu’ils allaient en finale de conférence en 25 ans. Vingt-cinq ans ! Et donc, la ville était en feu, les fans étaient en feu. Les joueurs ont fait un boulot incroyable. Et Thibs a fait un boulot incroyable. Et emmener une équipe en finale de conférence pour la première fois en 25 ans et ensuite se faire virer, franchement, ça n’a aucun sens. »

Effectivement, Tom Thibodeau a permis à la franchise de retrouver les sommets et d'être à une marche des Finals. Mais les dirigeants ont estimé qu'il n'était pas l'homme de la situation pour franchir un cap, et disputer une finale NBA. Peut-être parce qu'il tirait trop sur ses meilleurs joueurs…

« Il faut faire le maximum pour gagner » répond Lue à propos des critiques sur la gestion du temps de jeu de Thibodeau. « On ne veut pas que les gars s'entraînent, et désormais on ne veut pas qu'ils jouent ? On leur donne déjà des matches de repos, et désormais il faudrait qu'ils n'aient pas trop de temps de jeu ? »

Pour Tyronn Lue, le bilan de Thibodeau parle pour lui, que ce soit aux Bulls, aux Wolves et donc aux Knicks.

« Je le répète, je trouve que Thibs a fait du super boulot… Mais on ne sait jamais ce qu'il se passe avec la direction. Mais partout où il passe, il gagne. Chicago, Minnesota, New York… Toutes les équipes qu'il a eues ont progressé, et je trouve ça fou » conclut-il ainsi.