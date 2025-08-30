« L'un des matches les plus incroyables que j'aie vus » résume Zaccharie Risacher. Il y a trois ans, à Cologne, Luka Doncic s'était vengé de l'Equipe de France, qui l'avait battu lors de la demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo, en réalisant une performance légendaire : 47 points à 15/23 au tir et des shoots plus fous les uns que les autres…

Cela n'avait finalement pas empêché les Bleus de se hisser jusqu'en finale, la Slovénie chutant de son côté en quarts de finale face à la Pologne. Mais le défi Luka Doncic reste l'un des plus compliqués à l'heure actuelle.

LES CLÉS DE LA RENCONTRE

– Contrôler Luka Doncic. « Je n'ai pas vu quelqu'un dans le monde qui peut l'arrêter, donc si vous avez la clé, vous pouvez me la donner », s'amuse Freddy Fauthoux lorsqu'on lui demande comment arrêter le phénomène des Lakers. « On va s'attacher à faire baisser ses pourcentages, à réduire son efficacité dans la création, tout en tentant de l'user au maximum, sans que les autres soient performants. On ne peut pas se permettre qu'un autre joueur que lui soit extrêmement fort. Comment ? On a notre idée (sourire). »

La Pologne a montré la voie en ouverture, en s'imposant (105-95) malgré un Luka Doncic à 34 points et 9 passes. La troupe de Mateusz Ponitka n'a pas hésité à provoquer le leader de la Slovénie, qui a fini par prendre une technique et a encore passé beaucoup de temps à râler auprès des arbitres. Mais pas sûr que les Bleus suivent cette route.

« Je ne pense pas que ça perturbe les Slovènes plus que ça, parce que c'est dans leur ADN » continue Freddy Fauthoux. « À nous de ne pas tomber dans ce jeu-là. Doncic a besoin de ça pour être performant. Quand on énerve trop certains joueurs, ils deviennent très forts. Pour lui, énervé ou pas, son rendement ne bouge pas d'un cil. »

L'Equipe de France compte ainsi sur sa densité pour tenter de limiter au mieux le maestro slovène, sans lui permettre de créer des décalages pour faire monter en température ses coéquipiers.

« On va se baser sur nos forces. Douze joueurs qui peuvent jouer. Plusieurs joueurs pourront se relayer sur lui pour lui rendre la vie le plus difficile » indique Isaïa Cordinier, qui devrait faire partie des joueurs, avec Timothé Luwawu-Cabarrot, Bilal Coulibaly ou Zaccharie Risacher, chargés de s'opposer au phénomène.

– Profiter des limites défensives slovènes. Mais s'il faudra contrôler Luka Doncic, le match se gagnera autour pour les Bleus. Comme la Pologne l'a bien montré, cette équipe slovène, sans les frères Dragic, ni Vlatko Cancar ou encore Josh Nebo, n'offre que peu de relais à son chef d'orchestre.

C'est surtout une équipe très portée sur l'attaque, qui a eu beaucoup de mal à contrôler Jordan Loyd et qui devrait souffrir face aux athlètes de l'Equipe de France, surtout si ces derniers s'offrent un peu d'espace pour jouer vite.

« C’est une équipe qui a l’habitude jouer ensemble, avec des gars expérimentés, qui connaissent très bien leur basket, portés sur l’attaque mais qui encaissent beaucoup de points » lâche ainsi Freddy Fauthoux, bien conscient que les Bleus doivent en profiter et ne peuvent pas se lancer dans une guerre de tranchées au petit score.

L'EFFECTIF DE LA SLOVÉNIE

Meneurs : Aleksej Nikolic (Cedevita Olimpija / Slovénie), Mark Padjen (Ilirija / Slovénie)

Arrières/ailiers : Luka Doncic (Los Angeles Lakers / NBA), Gregor Hrovat (JDA Dijon), Robert Jurkovic (Krka / Slovénie), Edo Muric (Ilirija / Slovénie), Klemen Prepelic (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Rok Radovic (Cedevita Olimpija / Slovénie), Leon Stergar (Limoges CSP)

Intérieurs : Martin Krampelj (Bilbao / Espagne), Alen Omic (Buducnost Podgorica / Monténégro), Luka Scuka (Löwen Braunschweig / Allemagne)

Coach : Aleksander Sekulic

L'EFFECTIF DE LA FRANCE

Meneurs : Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas / Lituanie), Theo Maledon (Real Madrid / Espagne)

Arrières/ailiers : Isaïa Cordinier (Anadolou Efes / Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards / NBA), Nadir Hifi (Paris Basketball), Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia / Espagne), Elie Okobo (Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks / NBA)

Intérieurs : Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv / Israël), Mam Jaiteh (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Alex Sarr (Washington Wizards / NBA), Guerschon Yabusele (New York Knicks / NBA)

Coach : Freddy Fauthoux

DIFFUSION

À partir de 17h00, en clair sur TMC (et TF1+) mais également sur beIN Sports 3