Grosse frayeur pour Jose Alvarado, évacué sur civière

La double peine pour Porto Rico. En quart de finale de l'AmeriCup 2025, il a non seulement été éliminé par l'Argentine au bout du suspense (82-77), mais il a également vu Jose Alvarado sortir sur civière au cours de la prolongation.

À deux minutes de la fin, le meneur des Pelicans a voulu gratter un rebond à Juan Fernandez, mais il a perdu l'équilibre et est mal retombé sur son coccyx. Il s'est alors roulé au sol et n'a pas pu se relever seul, étant raccompagné hors du terrain sur une civière.

Alors à 25 points en 36 minutes, Jose Alvarado a ainsi dû laisser ses coéquipiers au pire moment et ces derniers n'ont pas pu se qualifier en demi-finale, sans lui. Néanmoins, après la partie, la star locale a rassuré les fans sur ses réseaux sociaux, écrivant qu'il allait bien. Plus de peur que de mal, donc, à moins de deux mois de la reprise côté New Orleans.

Crédit photo : FIBA.com

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 54 15 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NOP 61 22 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NOP 56 18 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NOP 56 24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.2 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.