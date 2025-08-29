Team USA se venge de l’Uruguay et file en demi-finale

Après avoir frôlé la correctionnelle en phase de poule, les Etats-Unis semblent avoir trouvé la bonne carburation, et les joueurs de Stephen Silas ont décroché leur place en demi-finale de l'AmeriCup en s'imposant 83-70 face à l'Uruguay. Ce sont ces mêmes Uruguayens qui les avaient mis en position délicate en poule.

La première mi-temps avait globalement été contrôlée par les États-Unis, portés par 12 points de Javonte Smart, qui leur ont permis de garder l’avantage pendant les 18 premières minutes. Mais à moins de deux minutes de la pause, l’Uruguay avait pris les devants à coups de lancers-francs à la suite de trois fautes américaines.

Menés de sept points à la mi-temps, les Américains ont entamé le troisième quart-temps sur un 10-2 pour reprendre les commandes, toujours grâce à Smart.

Un dernier carré de luxe

Les partenaires de Langston Galloway vont finalement attendre le début du 4e quart-temps pour faire le break. Un 11-4 leur permet de prendre 10 points d'avance, et la défense va faire le reste, en limitant les Uruguayens à seulement 10 points dans la dernière période.

« Notre défense en seconde période a été excellente et notre capacité à les empêcher de dominer au rebond offensif », souligne Stephen Silas. « C’est ce qui nous avait coûté la victoire la dernière fois : ils nous avaient battus 20 à 7 aux rebonds offensifs. Cette fois, notre défense et notre contrôle du rebond ont fait la différence. »

Au prochain tour, Team USA retrouvera le Brésil, qui, comme l'Uruguay, avait déjà croisé la route des Américains en phase de poule. L'autre demi-finale opposera le Canada à l'Argentine.

Après avoir justement fait très mal au Brésil lors du match précédent, Javonte Smart termine à nouveau meilleur marqueur américain avec 27 points. Jerian Grant et Zach Auguste ont chacun ajouté 13 points, tandis que Jack Cooley a dominé au rebond avec 12 prises.

« Nous sommes évidemment très heureux d’être en demi-finales », conclut Stephen Silas. « L’Uruguay est un adversaire coriace, comme on l’a vu la dernière fois qu’on les a joués, mais notre équipe progresse à chaque rencontre. Nous possédons un effectif riche, et il y a beaucoup de fierté dans notre vestiaire. »