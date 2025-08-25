Matchs
Battue par l’Uruguay, Team USA se complique la tâche

AmeriCup 2025 – Les Etats-Unis s'inclinent d'un petit point face à l'Uruguay, et devra s'imposer face au Brésil pour espérer se qualifier en quart-de-finale.

team usaAprès s'en être sortis après prolongation face aux Bahamas, les Etats-Unis sont tombés lors de la deuxième journée. Un revers quasi historique puisque les Américains s'inclinent face à l'Uruguay, vainqueur 86-85, et c'est une première en 14 ans. Une défaite qui les oblige à battre le Brésil lors de la troisième et dernière journée de poule pour s'assurer une place en quart-de-finale.

L’Uruguay avait déjà montré un visage séduisant lors de son premier match contre le Brésil, perdu de justesse 81-76. Mais cette fois, la Celeste a su inverser la tendance dans le troisième quart-temps grâce à Santiago Vescovi (24 points) et Joaquin Rodríguez (23 points).

En tête à l'entame du dernier quart-temps (64-60), les joueurs de Gerardo Jauri se sont fait très peur dans le “money time”. Alors qu'ils avaient compté jusqu'à 8 points d'avance (78-70) grâce à des lancers-francs de Santiago Vescovi, ils vont subir la révolte de Langston Galloway (25 points) et c'est Jahmius Ramsey (19 points) qui va carrément donner l'avantage aux Américains (83-82) à 80 secondes de la fin.

Après un temps-mort, le duo Bianchi-Vescovi va redonner l'avantage à l'Uruguay (86-83). Au rebond offensif, Tyler Cavanaugh redonne espoir à Team USA à cinq secondes de la fin (86-85). D'autant plus que Santiago Vescovi loupe deux lancers-francs derrière ! La balle de match est pour Zachary Auguste, mais la dernière possession est mal gérée, et les Américains s'inclinent.

Rendez-vous mardi pour Brésil – Etats-Unis, et Uruguay – Bahamas.

Par Fabrice Auclert
