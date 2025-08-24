Les États-Unis se font très peur en ouverture de l’AmeriCup 2025

Rentrée en matière difficile pour les Etats-Unis lors de l'AmeriCup 2025, le tournoi FIBA de la zone Amériques. Face aux Bahamas, les joueurs américains ont ainsi dû aller en prolongation (105-93) pour s'imposer.

Malmenés par la vitesse et l'adresse de Franco Miller (29 points, 6 passes), les joueurs des Etats-Unis étaient derrière jusqu'au milieu du troisième quart-temps, avant de prendre le contrôle du match.

Excellent tout au long de la seconde mi-temps, Zachary Auguste (28 points, 7 rebonds) pensait avoir validé le succès de son équipe en contrant le layup de Domnick Bridgewater. Mais Franco Miller parvenait à égaliser au buzzer, en deux temps, pour envoyer les deux équipes en overtime (84-84) !

Mais Zachary Auguste, Langston Galloway (14 points) et Tyler Cavanaugh (13 points, 14 rebonds) sortiront finalement vainqueurs de la rencontre (105-93) en parvenant à retrouver de l'adresse dans le temps additionnel.

« C'était un match difficile, face à une bonne équipe des Bahamas » explique Stephen Silas, sélectionneur des Etats-Unis pour la compétition. « C'est la troisième fois qu'on les joue en un an, et ils continuent de progresser. Ils ne nous ont rien donné de facile, ils n'ont pas abandonné et nos gars ont montré leur résilience sur la fin. »

Pour l'ancien coach des Rockets, l'expérience sera bénéfique pour la suite de la compétition.

« Nous nous sommes regroupés au moment où cela comptait le plus », conclut Zachary Auguste. « C'était un objectif, de rester soudés dans la dernière ligne droite. Nous avons donc très bien joué, en équipe, puis nous nous sommes focalisés sur notre défense dans le quatrième quart-temps et pendant la prolongation. »