Doris Burke perd sa place de consultante pour les Finals

Pionnière à la télévision, Doris Burke a appris qu'elle avait commenté ses dernières Finals NBA en juin dernier. Dans un communiqué, ESPN annonce que sa consultante vedette est remplacée par Tim Legler. Ce dernier rejoint ainsi le mythique Mike Breen, Richard Jefferson et la journaliste Lisa Salters. Ce quatuor sera donc aux micros pour les Finals 2026 sur ABC, ainsi que pour les finales de conférence et d'autres grosses affiches diffusées sur le réseau national pendant la saison.

Toutefois, ESPN a annoncé que Doris Burke ne quitte pas ses équipes, et qu'elle avait même paraphé une prolongation de contrat de plusieurs saisons. La consultante travaillera désormais aux côtés de Dave Pasch pour couvrir des matchs de saison régulière et des playoffs. Avec ce nouvel accord, sa carrière à ESPN dépassera les 35 ans !

« Elle a ouvert la voie pour beaucoup de femmes »

En juin, The Athletic avait déjà révélé que la place de Doris Burke n’était pas garantie pour 2026, et qu'elle pourrait être remplacée. L’information avait suscité un large élan de soutien en sa faveur sur les réseaux sociaux et dans le milieu, à l'image de cette réaction de Rick Carlisle.

« Elle a changé la donne pour les femmes dans le journalisme sportif » avait confié le coach des Pacers. « Doris est un formidable exemple de courage et de détermination. C’était vraiment triste de voir ces rumeurs sortir de manière inutile, juste avant un événement aussi célébré. Doris est une amie. Je lui ai souvent demandé quand elle allait passer au coaching, car elle possède une connaissance incroyable du jeu. Elle a ouvert la voie pour beaucoup de femmes. »

Doris Burke a rejoint ESPN en 1990 et elle couvrait les Finals depuis 2009, d'abord en bord de terrain à la télévision, puis comme commentatrice à la radio de 2019 à 2023. Enfin, en 2024, elle était devenue la première femme consultante à la télévision pour une finale d'un sport US, tous sports confondus.