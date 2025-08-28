Pour les Bleus, la meilleure attaque, c’est la défense

Avec 92 points inscrits et 64 encaissés pour son entrée dans l'EuroBasket, la France ne pouvait rêver meilleure entame, même si la Belgique ne fait pas partie du gratin du basket européen. Sérieux et appliqués avec des éléments interchangeables, la France a rapidement asphyxié les Belges, à l'image d'un Bilal Coulibaly superstar sous les panneaux avec deux contres énormes, coup sur coup.

« C’est abusé… Bilal a cette qualité unique d’un mix de longueur, de hauteur. Et puis ça montre aussi la détermination : ne rien lâcher, ne rien donner de facile. Et c’est cette énergie qui nourrit le groupe »rapporte Isaïa Cordinier, dont la densité physique complète les qualités athlétiques de l'arrière des Wizards.

Ce dernier a trouvé la confiance dans la défense après une entame moyenne en attaque. « On a bien commencé, on a été très durs défensivement, c'est ce qu'on voulait faire, c'est bien. Je n'ai pas été adroit à l'extérieur mais j'ai su corriger ça avec l'attaque du panier, en étant agressif et ça a créé des opportunités pour moi et mes coéquipiers » a-t-il reconnu, avant d'évoquer sa double bâche sur Ismaël Bako. “Mon double contre sur Bako, ça s'est passé très vite ! Je n'ai pas eu le temps de réaliser. C'était beau !”

Même les meilleurs attaquants ne parlaient que de défense…

« Je suis vraiment satisfait que tout le monde ait contribué. Notre principal objectif, c’est la défense, de mettre beaucoup d’énergie, d'exercer de la pression et de fatiguer vraiment nos adversaires » explique Elie Okobo. « Nous avons fait un excellent travail ; notre standard est de limiter nos adversaires à un maximum de 70 points, et aujourd’hui ils en ont marqué 64. Cela nous donne de la confiance en attaque, nous sommes capables de pousser le ballon et de marquer sur des pertes de balle. »