Programme du jour | L’Euro débute à 17h00, face à la Belgique, pour la France

Publié le 28/08/2025 à 13:50

L'Equipe de France débute son EuroBasket 2025 à 17h00, face à la Belgique. Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo sont également sur le pont ce soir.

L'EuroBasket 2025Premiers matchs à 14h00, avec l'entrée en lice de l'Espagne face à la Géorgie, et d'Israël face à l'Islande.

Pour leur rentrée des classes, les Bleus défient donc la Belgique à 17h00 (TMC/TF1+ et beIN Sports 1), quasiment en même temps que le duel entre la Bosnie-Herzégovine et Chypre.

Enfin, ce soir, Giannis Antetokounmpo et la Grèce rentrent directement dans le vif du sujet, face à l'Italie (20h30) alors que Luka Doncic et la Slovénie vont se jauger face à la Pologne à la même heure.

PROGRAMME COMPLET

14h00 | Géorgie – Espagne (beIN Sports 1)
14h00 | Israël – Islande (beIN Sports Max 4)
17h00 | Belgique – France (TMC/TF1+ et beIN Sports 1)
17h15 | Bosnie-Herzégovine – Chypre (beIN Sports Max 4)
20h30 | Grèce – Italie (beIN Sports 1)
20h30 | Slovénie – Pologne (beIN Sports Max 4)

