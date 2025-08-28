Il n'y a pas vraiment eu de surprise lors de la première journée de l'EuroBasket 2025, les favoris (Serbie, Allemagne, Lituanie, Turquie) ayant assuré, alors que la Finlande a tout de même frôlé la catastrophe.

Ce deuxième jour marque l'entrée en lice de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie ou encore de la Slovénie. C'est aussi l'heure de la rentrée pour l'Equipe de France de Freddy Fauthoux, opposée à la Belgique à partir de 17h00 !

LES CLÉS DE LA RENCONTRE

– Contrôler le stress et l'appréhension. Avec les retraites de ses cadres et les nombreuses absences (Victor Wembanyama, Evan Fournier, Rudy Gobert, Matthias Lessort, Vincent Poirier…), l'Equipe de France s'engage dans une nouvelle ère, avec un groupe particulièrement jeune et inexpérimenté. Nouveau capitaine (Guerschon Yabusele), nouveau sélectionneur (Freddy Fauthoux), nouveau style de jeu, nouveaux repères…

Pour les Bleus, c'est le premier jour du reste de leur carrière internationale, une rentrée des classes qui ne se fera sans doute pas sans stress et appréhension, comme l'a confirmé Freddy Fauthoux. « Je ne sais pas encore comment on va réagir par rapport au premier match. Du stress, trop de pression ou au contraire une excitation qui fait qu’on va voler sur le terrain ? Je ne peux pas le prévoir » explique-il, alors qu'il avoue lui-même attendre ce premier match officiel avec impatience. « Cela fait bien longtemps que je n’ai pas ressenti ça, cette hâte de commencer une compétition. Peut-être depuis l’EuroBasket 2005, même si j’étais de l’autre côté de la barrière. »

« Ce groupe tout neuf » va sans doute avoir besoin de temps pour s'exprimer, mais il faudra faire avec pour bien débuter cet Euro, et ne pas se tirer une balle dans le pied dans la quête de la première place du groupe.

– Une Belgique qui n'a rien à perdre. À la 40e place du classement de la FIBA, les « Belgian Lions » ont également essuyé une cascade de forfaits (Retin Obasohan, Toumani Camara, Ajay Mitchell…) qui limitent forcément leur force de frappe. Face aux Bleus, les Belges sont en position de purs outsiders qui fait, comme le résume le capitaine Jean-Marc Mwema, qu'ils n'ont absolument « rien à perdre ».

Futur joueur du Paris Basketball, Ismaël Bako est un pivot solide, qui a l'expérience de l'Euroleague et qui va mettre à l'épreuve le secteur intérieur léger des Bleus (Alex Sarr, Mam Jaiteh, Jaylen Hoard et Guerschon Yabusele). Les « Belgian Lions » veulent ainsi bousculer physiquement les Français. Or, imposer de la dureté et de l'impact physique, c'est précisément la consigne principale de Freddy Fauthoux pour cette équipe… C'est donc un test intéressant.

Sur le papier, la France a de la marge par rapport à cette équipe de Belgique, mais il va falloir rester sérieux, en étant solides défensivement pour produire du jeu rapide, et ne pas se laisser emporter par le stress.

L'EFFECTIF DE LA BELGIQUE

Meneurs : Manu Lecomte (Valcea / Roumanie), Niels Van Den Eynde (Okapi Aalst / Belgique)

Arrières/ailiers : Mamadou Guisse (Limoges), Siebe Ledegen (Okapi Aalst / Belgique), Joppe Mennes (Oostende / Belgique), Jean-Marc Mwema (Alicante / Espagne), Loic Schwartz (Saint-Quentin)

Intérieurs : Ismaël Bako (Paris Basketball), Godwin Tshimanga (Bruxelles / Belgique), Kevin Tumba (Antwerp Giants / Belgique), Andy Van Vliet (Rostock Seawolves / Allemagne), Hans Vanwijn (Merkezefendi / Turquie)

Coach : Dario Gjergja

L'EFFECTIF DE LA FRANCE

Meneurs : Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas / Lituanie), Theo Maledon (Real Madrid / Espagne)

Arrières/ailiers : Isaïa Cordinier (Anadolou Efes / Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards / NBA), Nadir Hifi (Paris Basketball), Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia / Espagne), Elie Okobo (Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks / NBA)

Intérieurs : Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv / Israël), Mam Jaiteh (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Alex Sarr (Washington Wizards / NBA), Guerschon Yabusele (New York Knicks / NBA)

Coach : Freddy Fauthoux

DIFFUSION

À partir de 17h00, en clair sur TMC (et TF1+) mais également sur beIN Sports 1