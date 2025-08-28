NBA 2K26 : « The City », dernier arrêt avant le jour J

Comme chaque année, NBA 2K a gardé le meilleur pour la fin avant la sortie du jeu, disponible dès demain en accès anticipé et le 5 septembre en sortie mondiale. Et comme chaque année, c'est donc aux contours de « The City » d'être dévoilée.

Chaque année, c'est un tout nouvel univers qui est créé pour les consoles « Gen 9 », dans lequel on retrouve toutefois ses repères, entre les différents magasins et surtout les terrains de jeux via les différents modes tels que Proving Grounds, Pro AM, The Rec ou encore le nouveau « Street Kings ».

Cette « map » version 2025/2026 est plus concentrée, un peu plus petite mais mieux organisée, de façon à parcourir moins de chemin pour accéder à chaque activité. Pour inciter les joueurs à y passer toujours plus de temps, NBA 2K a visiblement mis le paquet sur les récompenses. C'était en effet l'un des points négatifs des derniers opus, où il fallait vraiment s'investir dans le temps pour progresser et pouvoir s'offrir des goodies aux prix démesurés.

Les VC (Virtual Currency) devraient être plus « faciles » à accumuler, pour être dépensés aussi vite, en progression ou pour personnaliser son « MyPlayer ».

Le retour des Parcs !

Parmi les grosses infos, cette édition 2K26 célèbrera notamment le retour des « Parcs » ! Avant la ville, l'univers en ligne de NBA 2K se déroulait en effet dans « MyPark », où l'on trouvait essentiellement des playgrounds pour évoluer en ligne. En plein cœur de la ville se trouvera cette année un ballon de basket géant dans lequel il faudra se rendre pour être transporté dans les Parcs.

Ceux-ci prendront ainsi une nouvelle allure à chaque saison, instaurant un tout nouveau décor toutes les six semaines. Le premier parc baptisé « Skyline » offre un environnement urbain.

Des versions remasterisées de quatre « MyPark » de NBA 2K16 seront aussi disponibles. A noter qu'un MVP du Parc sera désigné toutes les trois heures et le vainqueur verra ses VC et Rep multipliés par cinq.

Pour inciter les joueurs à s'y rendre, et à y rester, les plus longues séries de victoires sur chaque terrain seront également mises en valeur. Prendre le contrôle d'un terrain et y enchaîner les victoires vous garantira là aussi de meilleures récompenses. Et plus la série brisée sera longue, plus il y aura de VC à la clé.

Par exemple, une fois qu'une équipe atteint vingt victoires d'affilée, chaque victoire supplémentaire ajoute 1 000 VC au total que vous pouvez gagner en la battant. Par exemple, si vous mettez fin à une série de 30 victoires consécutives, vous gagnerez un bonus de 30 000 VC, en plus de vos gains de performance ! Certes, il faut gagner 30 matchs, mais le jeu en vaut clairement la chandelle…

Les « Crews » pour remplacer les affiliations

L'idée des affiliations, qui a été réduite à deux (Rise et Elite) dans 2K25 a été abandonnée sur NBA 2K26. A la place, 2K sports a mis en place les « Crews », qui permettent de réunir jusqu'à cinquante joueurs sous une même bannière. Les communautés sont plus petites, à taille plus humaine, et visent à impliquer chaque joueur davantage et développer un sentiment d'appartenance plus important qu'avec les affiliations.

Les « Crews » auront des objectifs hebdomadaires qui permettront de gravir 30 échelons du classement des groupes, avec là encore des récompenses à la clé. Votre bannière « MyPlayer » affichera le logo et le niveau du « Crew » auquel vous appartenez.

On retrouve de tout parmi les innombrables nouveautés à retrouver dans « The City ». Du plus pratique, comme la possibilité de changer de personnage « MyPlayer » en restant sur le même serveur et sans avoir à quitter la ville, au plus esthétique, avec des déplacements de caméra plus fluides et l'instauration des 60 images par seconde pour la première fois.

Sans oublier l'aspect compétitif, entre les différents modes de jeu, les défis quotidiens, à accomplir sur une saison ou de manière intemporelle. En point d'orgue, on retrouvera le « Pro-Am Summit », des tournois 3v3 et 5v5 organisés toutes les trois semaines le samedi et le dimanche. Pour se qualifier, votre équipe doit simplement disputer dix matchs « Pro-Am » ensemble. Le premier « Pro-Am Summit » aura lieu les 21 et 22 septembre.

Comme l'an dernier, on termine par l'attraction la plus improbable de « The City » : le circuit de karting. Celui-ci est de retour avec deux nouveaux véhicules et une grosse récompense VC chaque semaine. Des Mini motos et des Tricycles de Drif ont été ajoutés. La récompense pour celui qui réalisera le meilleur temps est pour le moins alléchante : un million de VC !