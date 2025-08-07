NBA 2K26 : « MyPlayer », l’aventure commence ici !

Après le « gameplay », 2K Sports explore cette semaine les contours de la création de votre joueur sur NBA 2K26 pour les consoles « Gen 9 » regroupant la PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, et Nintendo Switch 2, dont la sortie est attendue pour le 5 septembre (en accès anticipé à partir du 29 août).

C'est donc l'heure de l'incontournable « MyPlayer », qui permet à chacun de créer son propre avatar dans le jeu, ou du moins de le personnaliser selon ses choix. Chaque « MyPlayer » sonne ainsi le début d'une nouvelle aventure, avec ses spécificités selon les postes et les profils désirés.

Un moteur de recherche d'animations plus accessible

Cette année, les développeurs ont fait en sorte que vous puissiez piocher parmi les aptitudes et moves signature de vos joueurs préférés, toutes générations confondues. L'ensemble des mouvements est ainsi à retrouver dans le glossaire d'animation, avec une fonction « recherche » qui permet aux joueurs de se rapprocher plus facilement et plus vite de ce qu'ils recherchent pour bâtir leur « MyPlayer ».

NBA 2K26 a également ajouté l”option « Create Your Own Build » qui passera désormais au crible des dizaines de comparaisons de joueurs avant de choisir les meilleures animations associées au joueur que vous souhaitez créer.

Les attributs boostés par les insignes restent au cœur de la création et de la personnalisation de votre joueur, et c'est là encore une étape importante, notamment pour s'assurer que les attributs privilégiés répondent aux exigences de certaines insignes. En choisissant les insignes et les niveaux de leur choix, entre bronze, argent, or, Hall of Fame et légende, les joueurs pourront verrouiller le minimum de points d'attribut requis afin de pouvoir dépenser leurs points restants pour maximiser les catégories de leur choix.

Le « Scouting Report » passe votre joueur au crible

Chaque joueur pourra également se spécialiser à travers cinq domaines : finition, tir, création, défense et rebond. Pour chaque domaine visé, il faudra remplir neuf objectifs pour gagner des récompenses adaptées au profil que vous désirez améliorer.

La dernière étape de la création de votre « Build » passera enfin par le « Scouting Report » qui vous offrira un principal aperçu des forces et faiblesses de votre joueur, afin de vous assurer que rien ne vous a échappé durant le processus de création, l'objectif étant d'aider les joueurs à comprendre quel type de profil ils ont créé.

Parmi les dernières infos parues dans la présentation « MyPlayer » de NBA 2K26, on notera le retour des insignes « Max +1 et +2 », pour les pousser jusqu'à deux points au dessus de leur maximum. Les joueurs peuvent également augmenter temporairement leurs insignes d'un niveau dans différentes situations de jeu avec les avantages “Takeover Surge”, “Hot Start” et “Clutch Genes”.

Enfin, les « Cap Breakers » se veulent plus « dynamiques ». Chaque « Cap Breaker » augmentera toujours les attributs les mieux notés et les plus forts d'un point, mais si un joueur choisit de les appliquer à ses attributs les moins bien notés, il obtiendra des bonus plus importants. Cette saison, l'adage qui veut qu'on bosse sur ses points forts ne sera donc plus aussi vrai. La polyvalence, ça a aussi son charme !