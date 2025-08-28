Rien de grave pour Arturs Zagars ?

L'EuroBasket pouvait difficilement plus mal débuter pour la Lettonie. À domicile, la troupe de Kristaps Porzingis a ainsi largement mordu la poussière face à la Turquie, qui a de son côté affiché ses forces.

Autre problème : Arturs Zagars n'a joué que 16 minutes, pour 11 points et 3 passes décisives, et on ne l'a quasiment pas vu en deuxième mi-temps, alors que la Lettonie avait bien du mal à casser le premier rideau turc.

L'explication, c'est que le meneur de jeu du Fenerbahçe s'est blessé et qu'il a donc été préservé…

Parmi les héros de l'épopée lettone lors de la Coupe du monde 2023, Arturs Zagars est un élément précieux pour le groupe de Luca Banchi et son absence pourrait avoir de lourdes conséquences. Heureusement, BasketNews assure que le problème n'est pas trop grave, et que le joueur de 25 ans devrait rapidement pouvoir retrouver les terrains.

Déjà demain (17h00) pour le deuxième match face à l'Estonie ou plutôt samedi (17h00) face à la Serbie ?