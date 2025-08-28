Brandin Podziemski prend la défense de Jonathan Kuminga

Comment les joueurs des Warriors vivent-ils réellement le feuilleton Jonathan Kuminga ? L'incertitude sur les discussions en cours et son avenir bloquent le recrutement de l'équipe, et laissent des recrues dans la salle d'attente comme Al Horford et De'Anthony Melton. Invité mercredi de l’émission de radio Willard and Dibs, Brandin Podziemski a livré son ressenti, ainsi que celui de ses coéquipiers.

« Évidemment, tout le monde dans l’équipe sait que c’est le rôle des médias de chercher la petite bête, de trouver des histoires à écrire et de créer des tensions pour avoir un sujet, » a expliqué Brandin Podziemski. « Les gars qui sont dans la ligue depuis 10 ou 15 ans savent très bien comment ça fonctionne. »

Selon lui, peu importe la façon dont le dossier sera résolu, cela ne changera pas la perception du vestiaire vis-à-vis de son coéquipier : « Tout le monde sait que, quelle que soit l’issue, cela ne change rien à notre vision de JK en tant que personne et joueur. On veut tous qu’il reste à Golden State, c’est évident. Mais ça ne change rien pour nous. »

Dans deux ans, c'est Brandin Podziemski qui sera dans la position de Jonathan Kuminga, mais pour l'instant, il est dans son contrat « rookie » et si vraiment il explose, il pourrait décrocher une prolongation avec un an d'avance.

« Les médias vont toujours essayer de présenter les choses de manière à influencer l’opinion. Mais cela ne change pas ma perspective. Tout ce que je peux contrôler, c’est de donner le meilleur de moi-même pour ma troisième année. Le reste se réglera comme ça doit se régler. »