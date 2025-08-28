Le Dream à son tour impuissant face à la montagne A’ja Wilson

Attendues de pied ferme à Atlanta pour le choc de la nuit entre les deux équipes en lice pour prendre la deuxième place derrière Minnesota, les Las Vegas Aces ont sorti le grand jeu pour s'octroyer une douzième victoire consécutive ! Derrière la nouvelle performance XXL de A'ja Wilson (34 points à 13/21 au tir, 10 rebonds), les 14 points de Chelsea Gray et Jewell Loyd ont fait beaucoup de bien à la formation de Becky Hammon, tout comme le triple-double de Jackie Young, à 10 points, 11 rebonds et 10 passes décisives.

Au terme d'une première mi-temps équilibrée (42-40), c'est pourtant Atlanta qui avait montré le visage le plus séduisant, allant jusqu'à compter 8 longueurs d'avance après un 7-0 alimenté par la paire Gray-Coffey et le 2+1 de Brionna Jones (19 points) en début de deuxième quart-temps (26-18). C'est ensuite le passage remarqué de Rhyne Howard (19 points) qui a permis au Dream de garder la tête et de répondre au trio Young-Loyd-Wilson.

Un 15-0 qui a tout changé

Au retour des vestiaires, les Aces sont revenues bien plus agressives et adroites, et la donne a complètement changé.

Le 3+1 de Chelsea Gray a donné le ton, en plus de faire repasser Las Vegas en tête. C'est ensuite un 15-0 qui a fait basculer la rencontre, avec notamment deux paniers à 3-points coup sur coup pour A'ja Wilson. L'intérieure ne s'est pas arrêtée là avec deux points de plus puis un contre autoritaire sur Maya Caldwell, avant de laisser Jewell Loyd inscrire les deux derniers paniers du troisième quart-temps pour placer Las Vegas à +13 (48-61).

Allisha Gray et Brionna Jones ont tout tenté pour maintenir Atlanta dans la course, mais A'ja Wilson a répondu à chaque fois avec une impressionnante facilité (59-70). Les deux paniers de Rhyne Howard et sa passe décisive pour celui de Te-Hina Paopao a rapproché le Dream à -7 (65-72), et c'est encore A'ja Wilson qui a réussi à aller chercher un lancer-franc pour stopper cette dynamique.

Lorsque la pression s'est accentuée suite au 3-points de Te-Hina Paopao dans le corner (70-73), ce sont Jewell Loyd et Chelsea Gray qui ont affiché un grand sang-froid pour lui répondre et garantir la victoire à Las Vegas (75-81).

Le Dream aura un autre match à la maison pour essayer de renouer avec la victoire, ce vendredi face à Dallas. Ce sera l'occasion d'essayer de retrouver un peu d'adresse extérieure après le 4/24 de cette nuit. Las Vegas va encore se frotter à du lourd pour sa part avec la réception du leader, Minnesota jeudi prochain.