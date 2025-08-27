NBA
All-Access au sein de l’Equipe de France : New-Look pour l’Euro

Premier épisode des reportages traditionnels au sein de l'Equipe de France, qui s'apprête à débuter son Euro.

Théo Maledon avec l'Equipe de FranceC'est désormais une habitude : Tommy Hombert prend sa caméra pour suivre l'Equipe de France de l'intérieur.

Premier épisode, en amont de l'EuroBasket 2025, qui se concentre sur le dernier match de préparation en Grèce, le nouveau rôle de capitaine de Guerschon Yabusele mais également la blessure de Matthew Strazel…

La voix tremblante, le meneur de Monaco détaille ainsi les circonstances de son problème physique, la façon dont il a digéré la nouvelle et pourquoi il a tout de même décidé d'accompagner l'équipe lors de la compétition.

Crédit photo : Lenoir/The Agency/FFBB

Par Dimitri Kucharczyk
