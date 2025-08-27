Aucune limite de temps de jeu pour Giannis Antetokounmpo

Les Bucks ont longtemps bloqué Giannis Antetokounmpo, au point que des rumeurs de forfait ont émergé.
La préparation du « Greek Freak » a ainsi été écourtée, mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Interrogé sur la situation, à la veille du premier match de son équipe face à l'Italie, Vassilis Spanoulis s'est voulu rassurant.
« Giannis peut jouer autant que je le souhaite, nous sommes désormais en phase officielle et il n'y a plus aucune restriction » a ainsi annoncé le sélectionneur de la Grèce.
C'est par contre une mauvaise nouvelle pour l'Italie, et Gianmarco Pozzecco, qui a plaisanté sur le fait que la meilleure solution pour stopper l'ailier fort des Bucks était de faire appel à un de ses amis, tireur d'élite…
Plus vocal et leader
D'autant que le capitaine, Kostas Papanikolaou, assure que Giannis Antetokounmpo est plus leader que jamais.
« C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, il est incroyable. Sa présence, la façon dont il traite ses coéquipiers, son accessibilité, tout cela fait de lui un bon leader. Il va vers tout le monde, il aide tout le monde et il s'assure que chacun sache ce qu'il a à faire. Il s'exprime davantage qu'à ses débuts en équipe nationale. Cela permet à l'équipe de mieux fonctionner » développe ainsi l'ailier de l'Olympiakos.
Ce que Vassilis Spanoulis confirme.
« Je suis d'accord avec Kostas, il s'exprime davantage cette année. Il reste très humble, compte tenu de son statut et du type de joueur qu'il est, et cela se ressent également en dehors du terrain. Il veut gagner, il veut faire passer cette équipe à un niveau supérieur. Il écoute, mais il sait aussi diriger l'équipe à sa manière. »
|Giannis Antetokounmpo
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|MIL
|77
|25
|41.4
|34.7
|68.3
|1.0
|3.4
|4.4
|1.9
|2.2
|0.8
|1.6
|0.8
|6.8
|2014-15
|MIL
|81
|31
|49.1
|15.9
|74.1
|1.2
|5.5
|6.7
|2.6
|3.1
|0.9
|2.1
|1.0
|12.7
|2015-16
|MIL
|80
|35
|50.6
|25.7
|72.4
|1.4
|6.2
|7.7
|4.3
|3.2
|1.2
|2.6
|1.4
|16.9
|2016-17 ☆
|MIL
|80
|36
|52.1
|27.2
|77.0
|1.8
|7.0
|8.8
|5.4
|3.1
|1.6
|2.9
|1.9
|22.9
|2017-18 ☆
|MIL
|75
|37
|52.9
|30.7
|76.0
|2.1
|8.0
|10.0
|4.8
|3.1
|1.5
|3.0
|1.4
|26.9
|2018-19 ★
|MIL
|72
|33
|57.8
|25.6
|72.9
|2.2
|10.3
|12.5
|5.9
|3.2
|1.3
|3.7
|1.5
|27.7
|2019-20 ★
|MIL
|63
|30
|55.3
|30.4
|63.3
|2.2
|11.4
|13.6
|5.6
|3.1
|1.0
|3.7
|1.0
|29.5
|2020-21 ☆
|MIL
|61
|33
|56.9
|30.3
|68.5
|1.6
|9.4
|11.0
|5.9
|2.8
|1.2
|3.4
|1.2
|28.1
|2021-22 ☆
|MIL
|67
|33
|55.3
|29.3
|72.2
|2.0
|9.6
|11.6
|5.8
|3.2
|1.1
|3.3
|1.4
|29.9
|2022-23 ☆
|MIL
|63
|32
|55.3
|27.5
|64.5
|2.2
|9.6
|11.8
|5.7
|3.1
|0.8
|3.9
|0.8
|31.1
|2023-24 ☆
|MIL
|73
|35
|61.1
|27.4
|65.7
|2.7
|8.8
|11.5
|6.5
|2.9
|1.2
|3.4
|1.1
|30.4
|2024-25 ☆
|MIL
|67
|34
|60.1
|22.2
|61.7
|2.2
|9.7
|11.9
|6.5
|2.3
|0.9
|3.1
|1.2
|30.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.