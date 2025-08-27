Aucune limite de temps de jeu pour Giannis Antetokounmpo

Les Bucks ont longtemps bloqué Giannis Antetokounmpo, au point que des rumeurs de forfait ont émergé.

La préparation du « Greek Freak » a ainsi été écourtée, mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Interrogé sur la situation, à la veille du premier match de son équipe face à l'Italie, Vassilis Spanoulis s'est voulu rassurant.

« Giannis peut jouer autant que je le souhaite, nous sommes désormais en phase officielle et il n'y a plus aucune restriction » a ainsi annoncé le sélectionneur de la Grèce.

C'est par contre une mauvaise nouvelle pour l'Italie, et Gianmarco Pozzecco, qui a plaisanté sur le fait que la meilleure solution pour stopper l'ailier fort des Bucks était de faire appel à un de ses amis, tireur d'élite…

Plus vocal et leader

D'autant que le capitaine, Kostas Papanikolaou, assure que Giannis Antetokounmpo est plus leader que jamais.

« C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, il est incroyable. Sa présence, la façon dont il traite ses coéquipiers, son accessibilité, tout cela fait de lui un bon leader. Il va vers tout le monde, il aide tout le monde et il s'assure que chacun sache ce qu'il a à faire. Il s'exprime davantage qu'à ses débuts en équipe nationale. Cela permet à l'équipe de mieux fonctionner » développe ainsi l'ailier de l'Olympiakos.

Ce que Vassilis Spanoulis confirme.

« Je suis d'accord avec Kostas, il s'exprime davantage cette année. Il reste très humble, compte tenu de son statut et du type de joueur qu'il est, et cela se ressent également en dehors du terrain. Il veut gagner, il veut faire passer cette équipe à un niveau supérieur. Il écoute, mais il sait aussi diriger l'équipe à sa manière. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.