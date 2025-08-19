Affaire Giannis : la Grèce s’en prend aux colporteurs de fausses rumeurs

C'est officiel : mercredi, Giannis Antetokounmpo sera en tenue pour la première journée du Tournoi Acropolis, et ce sera face à la Lettonie de Kristaps Porzingis. Après trois semaines à ronger son frein sur la touche, le leader de la Grèce peut enfin jouer, et il lui faudra rattraper le temps perdu puisque l'Euro débute le 27 août.

La fédération grecque attendait l’autorisation écrite des Bucks pour que Giannis puisse participer pleinement aux entraînements avec contact et prendre part aux matchs de préparation, et les instances profitent de ce retour à la compétition pour régler leurs comptes avec les médias locaux.

“La Fédération ne se soucie pas et ne répond pas aux propos malveillants concernant la participation de Giannis Antetokounmpo avec l’équipe nationale, publiés ces derniers jours” écrit-elle dans un communiqué partagé par Eurohoops. “Tous ces cercles qui ont lancé ces rumeurs sont guidés par des “paracentres” qui savaient parfaitement que tout ce qu’ils disaient et écrivaient était mensonger. Ils ont fabriqué un problème inexistant, avec pour seul objectif de tromper l’opinion publique et de nuire à l’unité et à la concentration de l’équipe nationale avec leurs mensonges. Malheureusement, c’est un nouvel exemple de personnes qui utilisent l’équipe nationale pour répandre leur toxicité dans le basketball.”

Des médias grecs expliquaient que la Fédé' était à l'origine du blocage car elle n'avait pas payé la police d'assurance, ou encore qu'elle ne respectait pas Giannis Antetokounmpo malgré son amour du maillot…