Tyrese Haliburton n’a pas écouté les conseils de ses proches…

Il faut s'attendre à ce que Damian Lillard, Jayson Tatum et Tyrese Haliburton soient très actifs dans les médias cette saison puisqu'on ne les verra pas sur les terrains. Par exemple, le meneur des Pacers est déjà très bavard cet été, et aujourd'hui, il est au micro du podcast de Paul Logan.

Forcément, il évoque à nouveau sa très grave blessure, et il coupe court à tout espoir de retour anticipé. « Je pense qu’il faudra 15 mois avant que je ne rejoue un match… » sourit-il, avant de parler de cette longue attente. « J’écris beaucoup, je note mes pensées, j’extériorise. Ça m’aide. Mais je réfléchis aussi à des petites choses : ‘Quelle couleur de chaussures je vais porter quand je reviendrai ?', ‘Comment on va reconstruire ?', ‘Quelle sera ma stratégie sur les réseaux sociaux ?', ‘À quoi va ressembler la promo ?'. Tout ça, c’est amusant à imaginer. Mais le processus est lent… C’est comme « Un jour sans fin » (Groundhog Day) : chaque jour, c'est la même chose, les mêmes exercices, les mêmes charges, encore et encore. »

Un coup de fil à Kevin Durant

Et tout cela ne serait peut-être pas arrivé s'il avait décidé de ne pas jouer cette 7e manche. Son mollet n'était pas à 100%, et il avoue que certains lui avaient conseillé de ne pas jouer.

« J’avais déjà eu des élongations au mollet. Le médecin m’a dit : ‘En saison régulière, je te conseillerais de te reposer deux à trois semaines. Mais là, ce sont les Finals.' Et moi je lui ai répondu : ‘Quoi ? Tu crois que je vais rester assis ?' Je ne dirai pas qui, mais après le Game 5, des proches, des membres de ma famille et des mentors m’ont appelé pour me dire : ‘Arrête, ta saison est terminée'. »

Ne regrette-t-il pas de ne pas avoir suivi ce conseil ?

« Pas du tout. Pas du tout » répète-t-il. « Pour être honnête, après mon IRM du Game 5, j’ai appelé Kevin Durant. Je lui ai demandé : ‘Tu regrettes d’avoir joué le match où tu t’es déchiré le tendon d’Achille ?' Il m’a dit : ‘Non, pas du tout'. Il m’a répondu : ‘Tu ne regrettes jamais…' Alors je me suis dit : ‘D’accord'. De toute façon, je n’allais pas changer d’avis. Mais ça m’a rassuré. Non, je ne regrette pas… »