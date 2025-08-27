Nadir Hifi n’avait pas défait ses valises

Coupé par Freddy Fauthoux le 17 juillet, Nadir Hifi n'est pas resté très longtemps loin des Bleus, puisqu'il était rappelé dans le groupe, afin de participer à l'EuroBasket 2025, une semaine plus tard.

« Mes valises n’avaient pas bougé » confirme-t-il ainsi à la FFBB. « Elles étaient prêtes à repartir … Je les ai mises dans ma chambre en me disant : soit je vais en avoir besoin, soit elles vont rester là toute l’année. »

C'est que le staff des Bleus avait demandé au joueur du Paris Basketball de rester prêt…

« Je savais que Matthew avait pris un coup contre l’Espagne donc le staff m’avait demandé de me tenir prêt. Je continuais à suivre l’équipe, j’étais avec eux depuis le début donc c’était normal. J’y pensais puisqu’on m’avait prévenu mais je faisais comme si de rien n’était. J’allais reprendre avec Paris Basketball, lundi, je devais même faire un test d’effort. Finalement j’ai pris l’avion pour la Pologne et je n’ai même pas pu croiser mes coéquipiers. »

Nadir Hifi n'a ainsi pas été totalement pris au dépourvu par le coup de fil de Freddy Fauthoux. Trois jours avant, c'est ainsi Matthew Strazel qui l'avait appelé pour l'informer qu'il allait sans doute devoir le remplacer.

« Ça a été une période mouvementée. Mais j'étais prêt mentalement. On m'avait prévenu un peu en avance (sourire) » confirme-t-il à L'Equipe. « Je suis fier de retrouver le groupe. J'étais là dès le début et même si je ne devais pas participer à la compétition, j'avais le sentiment de faire toujours partie de l'équipe. Je suis heureux. »

Pour se maintenir en forme, Nadir Hifi a d'ailleurs fait ouvrir la salle d'entraînement de Paris… à 01h00 du matin.