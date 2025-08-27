Team USA arrache sa qualification en quart-de-finale

L'essentiel est fait pour les Etats-Unis, qui décrochent leur place en quart-de-finale grâce à sa victoire (90-78) face au Brésil. Au bord de l'élimination avant la rencontre, Team USA finit carrément premier du groupe, avec une revanche annoncée contre l’Uruguay jeudi.

Les Américains avaient pris un départ canon (11-3) avant de céder progressivement du terrain. Le Brésil a même viré en tête à la pause (46-40), porté par un tir à 3-points au buzzer. Finalement, c'est dans le dernier quart-temps que la sélection dirigée par Stephen Silas a su hausser le ton des deux côtés du terrain.

Portés par Javonte Smart, auteur de 12 de ses 22 points dans le troisième quart-temps, les États-Unis vont signer un 9-0 décisif à moins de six minutes du terme, prenant un avantage définitif (79-72). Sous son impulsion, ils signent un 20-6 dans le money-time, limitant leurs adversaires à seulement 11 points dans le dernier quart-temps sur un faible 3/13 au tir dans le quatrième quart-temps.

« Nous avons la chance d’être là où nous en sommes, nous avons vraiment montré beaucoup de courage et de combativité aujourd’hui » souligne l'ancien coach des Rockets. Nous progressons à chaque match. Vous savez, on n’a pas très bien commencé lors du premier match, mais à chaque rencontre on s'améliore un peu. »

Aux côtés de Javonte Smart, Jahmi’us Ramsey a ajouté 15 points et les Américains vont donc retrouver, en quarts, l'Uruguay qui les avait battus au match précédent. Pour sa part, le Brésil affrontera jeudi la République dominicaine. Les deux autres quarts-de-finale opposeront vendredi le Porto-Rico à l'Argentine, puis le Canada à la Colombie.