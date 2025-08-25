David Jones-Garcia impliqué dans une grosse bagarre face à l’Argentine

Que s'est-il passé à la fin de la rencontre entre la République dominicaine et l'Argentine, lors de l'AmeriCup ?

En prolongation, c'est la République dominicaine qui s'était imposée (84-83) grâce notamment aux 20 points de David Jones-Garcia, qui avait déjà brillé en Summer League, au point d'être récupéré par les Spurs.

Nommé dans la « All-Summer League First Team » avec 21.6 points par match, à 52.9% à 3-points en près de cinq tentatives en moyenne sur cinq matchs, pour aller avec 6.2 rebonds et 3.8 passes décisives, l'arrière/ailier de 23 ans avait tout simplement été dominant, décrochant donc un « two-way contract » dans le Texas.

Il avait aussi commencé fort l'AmeriCup 2025, terminant meilleur scoreur de son équipe face à la Colombie et l'Argentine, pour deux victoires en deux matchs. Mais il pourrait être absent pour un ou plusieurs matchs à venir, la FIBA ayant ouvert une enquête sur les incidents qui ont eu lieu à la fin de la rencontre face à l'Argentine.

Difficile de savoir ce qui a déclenché les hostilités mais David Jones-Garcia est le joueur le plus énervé, et violent, multipliant les coups de poing et revenant à la charge sur un adversaire en particulier, à plusieurs reprises…