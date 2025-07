David Jones-Garcia transforme l’essai aux Spurs

David Jones-Garcia a été l'une des révélations de cette Summer League. Non drafté l'été dernier à sa sortie de Memphis, il a été aperçu, plutôt à son avantage, en G-League cette saison, aux Capitanes de Mexico (24.7 points, 7.7 rebonds, 3.3 passes décisives en moyenne sur 29 matchs) et aux Salt Lake City Stars.

Deuxième meilleur scoreur du rendez-vous de Las Vegas parmi les joueurs ayant disputé plus de trois matchs derrière Jordan Miller avec 21.6 points par match, à 52.9% à 3-points en près de cinq tentatives en moyenne sur cinq matchs, pour aller avec 6.2 rebonds et 3.8 passes décisives, l'arrière/ailier dominicain de 23 ans a tout simplement été dominant, terminant sa campagne au sein de la « All-Summer League First Team ».

Ses efforts sur le terrain ont payé puisque San Antonio s'est accordé avec lui pour partir sur un « two-way contract » pour la saison à venir et donc la possibilité de participer au camp d'entraînement pour commencer, fin septembre.

David Jones-Garcia est pour l'instant le seul joueur texan enregistré sous ce statut pour l'exercice 2025/26. Un intérêt de l'Olympiakos, où il aurait pu bénéficier d'un plus grand rôle, circulait depuis quelques jours. Mais l'optique de pouvoir renforcer l'équipe de Victor Wembanyama a fait pencher la balance du côté du Texas.