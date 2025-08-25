EuroBasket 2025 | Présentation du groupe B

Huit ans après, l'EuroBasket fait de nouveau escale par la Finlande. Le groupe B se décidera à Tampere où le climat devrait être chaud pour l'équipe locale. La “Susijengi”, la “meute de loups”, voudra briller, avec Lauri Markannen en chef de file. Elle ne sera pas la seule à aborder cette compétition la bave aux lèvres. Championne du monde en titre, troisième du dernier Euro, mais amère quatrième aux Jeux de Paris, l'Allemagne figure parmi les principaux prétendants à la victoire finale.

La formation d'outre-Rhin arrive à pleine maturité et voudra tout de suite marquer son territoire. Outre la Finlande, elle pourra s'étalonner face à un autre solide morceau du continent, la Lituanie, à la recherche de sa gloire passée. Le Monténégro de Nikola Vucevic tentera de passer le cap des huitièmes de finale et est attendu dans le Top 4 de ce groupe. Ce qui ne laisse pas d'autres alternatives que des exploits à la Grande-Bretagne ou à la Suède pour espérer poursuivre la compétition.

ALLEMAGNE

La Mannschaft est en ordre de marche. La génération dorée du basket allemand arrive dans ce qui pourrait bien être sa forme la plus complète, entre les cadres comme Dennis Schröder (31 ans) ou Daniel Theis (33 ans) et la nouvelle garde incarnée par Franz Wagner (23 ans).

Les joueurs d'Alex Mumbru, successeur de Gordon Herbert, ont en plus pour eux un esprit de revanche certain après avoir échoué au pied du podium à Paris il y a un an. Après s'être imposé sur le toit du monde à la surprise générale, il est temps de confirmer en régnant sur l'Europe.

L'effectif

Meneurs : Justus Hollatz (Bayern Munich / Allemagne), Maodo Lo (Zalgiris Kaunas / Lituanie), Dennis Schröder (Sacramento Kings / NBA)

Arrières/ailiers : Isaac Bonga (Partizan / Serbie), Tristan Da Silva (Orlando Magic / NBA), Andreas Obst (Bayern Munich / Allemagne), Franz Wagner (Orlando Magic / NBA)

Intérieurs : Oscar Da Silva (Bayern Munich / Allemagne), Leon Kratzer (Bayern Munich / Allemagne), Daniel Theis (AS Monaco), Johannes Thiemann (Gumma Crane Thunders / Japon), Johannes Voigtmann (Bayern Munich / Allemagne)

Le coach : Alex Mumbru

La star : Dennis Schröder

Si dans un contexte NBA, Franz Wagner ferait sans doute un meilleur candidat, Dennis Schröder reste le patron de cette sélection allemande. Le nouveau meneur des Kings fait partie de ces joueurs sublimés par le contexte FIBA. Depuis l'Euro 2015, il n'est jamais descendu sous les 17 points, 5 passes et 17 d'évaluation en six grandes compétitions internationales. Plus altruiste lors des JO de Paris, son tandem avec Franz Wagner n'a que peu d'équivalents offensifs en Europe.

Qualification : 1er du Groupe D (4 victoires – 2 défaites)

L'historique à l'Euro : 26e participation, meilleur résultat en 1993 (champion)

FINLANDE

Et si la Finlande était une des surprises de cet Euro ? A domicile, les Finlandais auront à cœur de se montrer à la hauteur du rendez-vous en première phase, un stade que la “Susijengi” a franchi à quatre reprises lors des cinq derniers Euros. Méfiance ensuite, alors que la bande de Lauri Markkanen était tombée avec les honneurs en quarts de finale contre le futur champion, l'Espagne (100-90) en 2022. Lauri Markkanen aura faim, très faim comme lors de chaque compétition internationale (27,9 points lors de l'Euro 2022).

Sa préparation de feu, à l'image de celle de son équipe (4-0) seule invaincue avec la France et la Serbie, laisse entrevoir quelques cartons offensifs à venir. Mais il ne sera pas la seule attraction de cette équipe, de l'ancien joueur du Paris Basket Mikael Jantunen au “gamin” Miikka Muurinen, 18 ans et annoncé parmi les dix meilleurs lycéens des Etats-Unis.

L'effectif

Meneurs : Miro Little (UC Santa Barbara / NCAA), Edon Maxhuni (Gravelines), Ilari Seppäla (Kecskeméti / Hongrie)

Arrières/ailiers : Jacob Grandison (PAOK / Grèce), Andre Gustavson (Karhu / Finlande), Sasu Salin (Estudiantes / Espagne), Elias Valtonen (Granada / Espagne)

Intérieurs : Mikael Jantunen (Fenerbahçe / Turquie), Alexander Madsen (Lleida / Espagne), Lauri Markkanen (Utah Jazz / NBA), Miikka Muurinen (Arizona Compass Prep / lycée US), Olivier Nkamhoua (Varese / Italie)

Le coach : Lassi Tuovi

La star : Lauri Markkanen

48 points en 25 minutes, 31 points en 23 minutes, 42 points et 12 rebonds en 24 minutes. Voici le début de préparation stratosphérique de Lauri Markkanen. Sans doute frustré par une saison de tanking au Jazz, l'ailier-fort est prêt à faire feu de tout bois pour porter les siens. À 28 ans, le Finlandais est sans doute dans le pic de sa carrière. Le moment de briller et faire briller les siens qui se rêve en poil à gratter de la compétition.

Qualification : 3e du Groupe G (2 victoires – 4 défaites)

L'historique à l'Euro : 18e participation, meilleur résultat en 1967 (6e)

GRANDE-BRETAGNE

Dernier de l'édition 2022, la Grande-Bretagne a une revanche à prendre avec l'Eurobasket. La formation britannique s'est qualifiée avec brio, en s'offrant notamment la Grèce. La formation du coach Marc Stuetel veut désormais confirmer ses progrès alors que le basket grandit lentement mais sûrement outre-Manche avant d’espérer un essor grâce à l'intérêt de la NBA, en particulier à Manchester. L'effectif n'est peut-être pas le plus clinquant du plateau, mais il s'appuie sur de nombreux joueurs rompus au basket européen en particulier en France : Cleary et Belo jouaient la saison passée dans l'Hexagone, Hesson a joué six saisons en Betclic Elite, Yeboah deux ans en Elite 2, Nelson est passé par Le Portel, Horchler par Orléans, Akin par Strasbourg.

L'effectif

Meneurs : Quinn Ellis (Trento / Italie), Luke Nelson (Anwil / Pologne), Jelani Watson-Gayle (Slavia Prague / République tchèque)

Arrières/ailiers : Amin Adamu (Vilpas / Finlande), Kaiyem Cleary (Hyères-Toulon), Myles Hesson (Neptunas / Lituanie), Tarik Phillip (Hapoel Jerusalem / Israël), Aaryn Rai (London Lions / Angleterre), Joshua Uduje (San Jose State / NCAA), Josh Ward-Hibbert (Newcastle / Angleterre), Pat Whelan (Caledonia / Ecosse), Carl Wheatle (Reyer / Italie), Akwasi Yeboah (Trapani / Italie)

Intérieurs : Daniel Akin (Kolossos / Grèce), Jubrile Belo (La Rochelle), Noah Horchler (Karditsas / Grèce), Gabe Olaseni (Mersin / Turquie), Ethan Price (Washington / NCAA)

Le coach : Marc Stuetel

La star : Gabe Olaseni

Même si les responsabilités sont un peu plus diluées qu'il y a quelques années, Gabe Olaseni reste le phare de la “Team GB”. L'intérieur de 33 ans reste sur une saison accomplie en Turquie dont il a fini meilleur rebondeur avec 8,8 prises par match, pour aller avec ses 13,1 points. Bon attaquant capable de sanctionner à mi-distance et très sérieux défenseur, il devra être le moteur des siens pour espérer voir les huitièmes de finale.

Qualification : 2e du Groupe F (4 victoires – 2 défaites)

L'historique à l'Euro : 6e participation, meilleur résultat en 2009, 2011 et 2013 (13e)

LITUANIE

C'est l'une des interrogations de ces dernières années : mais où en est la Lituanie ? Ancienne place forte du basket européen, la sélection balte semble sur le recul, sans la moindre médaille depuis dix ans. L'opus 2025 peut-il briser la mauvaise série ? L'effectif semble très sérieux sur le papier, même si plusieurs joueurs importants sont absents comme Domantas Sabonis, Ignas Brazdeikis ou Donatas Motiejunas.

Ces défections risquent de peser par rapport à très haut du panier. A Jonas Valanciunas et à la jeune génération lituanienne (la moitié de l'équipe n'excède pas les 25 ans) de bouleverser la hiérarchie, après une préparation très aboutie (victoire contre la Turquie, la Slovénie ou la Lettonie).

L'effectif

Meneurs : Rokas Jokubaitis (Bayern Munich / Allemagne), Arnas Velicka (Neptunas / Lituanie)

Arrières/ailiers : Rokas Giedraitis (CB Canarias / Espagne), Margiris Normantas (Bilbao / Espagne), Gytis Radzevicius (Rytas Vilnius / Lituanie), Ignas Sargiunas (Rytas Vilnius / Lituanie), Deividas Sirvydis (Zalgiris Kaunas / Lituanie)

Intérieurs : Laurynas Birutis (Zalgiris Kaunas / Lituanie), Marek Blazevic (Tofas / Turquie), Tadas Sedekerskis (Baskonia / Espagne), Azuolas Tubelis (Zalgiris Kaunas / Lituanie), Jonas Valanciunas (Denver Nuggets / NBA)

Le coach : Rimas Kurtinaitis

La star : Jonas Valanciunas

A 33 ans, Jonas Valanciunas vit peut-être le dernier Eurobasket de sa carrière. Alors autant terminer sur un exploit. Le nouveau pivot des Nuggets reste un des meilleurs pivots européens, jamais en-dessous des 18 d'évaluation en grande compétition depuis plus de dix ans. Et il aborde désormais les étés un peu plus frais, lui dont les responsabilités ont décru en NBA. De quoi lui donner un peu plus le mors aux dents pour cette compétition.

Qualification : 1er du Groupe H (5 victoires – 1 défaite)

L'historique à l'Euro : 16e participation, meilleur résultat en 1937, 1939 et 2003 (champions)

MONTENEGRO

Le Monténégro s'installe l'air de rien comme un des habitués de l'Euro. Et pas seulement pour y faire de la figuration. La formation des Balkans reste sur deux huitièmes de finale de suite, et n'avait été battu que de six points (85-79) par l'Allemagne en 2022. L'objectif annoncé est donc limpide, briser ce plafond de verre avant qu'il ne se confirme. Pour cela, Nikola Vucevic est toujours aux commandes comme leader désigné.

Le pivot des Bulls sera majoritairement entouré de joueurs évoluant dans le championnat local, mais aussi d'un petit nouveau, Kyle Allman, ancien joueur du Paris Basketball, naturalisé juste avant la compétition alors que le meneur Kendrick Perry (Malaga) avait fait des merveilles en qualification.

L'effectif

Meneurs : Igor Drobnjak (Subotica / Serbie), Vladimir Mihailovic (Zadar / Croatie)

Arrières/ailiers : Kyle Allman (Turk Telekom Ankara / Turquie), Emir Hadzibegovic (Studentski Center / Monténégro), Dordije Jovanovic (Buducnost / Monténégro), Andrija Slavkovic (Buducnost / Monténégro), Zoran Vuceljic (Studentski Center / Monténégro), Balsa Zivanovic (Studentski Center / Monténégro)

Intérieurs : Zoran Nikolic (Studentski Center / Monténégro), Marko Simonovic (Turk Telekom Ankara / Turquie), Bojan Tomasevic (FMP / Serbie), Nikola Vucevic (Chicago Bulls / NBA)

Le coach : Bosko Radovic

La star : Nikola Vucevic

Le match de préparation contre l'Equipe de France l'a rappelé une fois de plus, Nikola Vucevic est loin d'être fini. S'il n'est plus au centre du projet à Chicago et qu'il est évoqué sur le départ sans finalement être transféré, il est toujours le capitaine à la barre de l'équipe monténégrine. Ses qualités offensives et sa capacité à écarter le jeu seront précieuses pour “la Montagne Noire”, le surnom de la sélection.

Qualification : 2e du Groupe D (3 victoires – 3 défaites)

L'historique à l'Euro : 5e participation, meilleur résultat en 2017 et 2022 (13e)

SUÈDE

6 victoires – 54 défaites et deux présences jusqu'ici au XXIe siècle, la Suède n'est pas un poids lourd du basket européen. Mais une nouvelle génération de joueurs est arrivée et est parvenue à emmener les Bleus et Jaune à l'Euro pour la première fois en 12 ans. Ce, sans leur seul représentant NBA, l'arrière du Heat Pelle Larsson. En son absence, les Ludvig Hakanson et autres Melwin Pantar, anciens des centres de formation du Barça et de Monaco, se sont imposés comme des cadres de la sélection. Les Suédois feront partie des curiosités de cet Euro, une qualification pour les huitièmes de finale ressemblerait à un authentique exploit.

L'effectif

Meneurs : Ludvig Hakanson (Murcie / Espagne), Barra Njie (Braunschweig / Allemagne),

Arrières/ailiers : Tobias Borg (Palencia / Espagne), Wilhelm Falk (Murcie / Espagne), Viktor Gaddefors (Twarde Pierniki / Pologne), Pelle Larsson (Miami Heat / NBA), Melwin Pantzar (Bilbao / Espagne)

Intérieurs : Denzel Andersson (Dziki Varsovie / Pologne), Simon Birgander (Murcia / Espagne), Mattias Markusson (MKS Dabrowa / Pologne), Adam Ramstedt (Valur / Islande), Nicholas Spires (Södertälje / Suède)

Le coach : Mikko Riipinen

La star : Pelle Larsson

Rookie du Heat la saison dernière, Pelle Larsson s'est fait une place dans la rotation d'Erik Spoelstra par son audace et sa polyvalence. Bon shooteur, le joueur de 24 ans sort d'une belle Summer League, qui l'a vu figurer dans le meilleur cinq de la “California Classic”. Il va désormais endosser un autre costume, comme joueur le plus référencé de sa sélection pour la première fois de sa carrière. Cet Euro tiendra surtout de la découverte, avant d’obtenir possiblement de plus amples responsabilités à la reprise en Floride.

Qualification : 3e du Groupe D (3 victoires – 3 défaites)

L'historique à l'Euro : 11e participation, meilleur résultat en 1995 (11e)

Le calendrier

27 août

Grande-Bretagne – Lituanie (13h30)

Monténégro – Allemagne (16h30)

Suède – Finlande (20h30)

29 août

Allemagne – Suède (13h30)

Lituanie – Monténégro (16h30)

Finlande – Grande-Bretagne (20h30)

30 août

Lituanie – Allemagne (13h30)

Grande-Bretagne – Suède (16h30)

Monténégro – Finlande (20h30)

1er septembre

Suède – Monténégro (13h30)

Allemagne – Grande-Bretagne (16h30)

Finlande – Lituanie (20h30)

3 septembre

Monténégro – Grande-Bretagne (13h30)

Lituanie – Suède (16h30)

Finlande – Allemagne (20h30)